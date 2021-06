తీవ్రత ఎక్కువ, మరణాలు తక్కువ

తక్షణం పిల్లలకు వ్యాక్సినేషన్ కీలక అంశమని తేల్చిన ఎస్‌బిఐ ఎకోర్యాప్ నివేదిక

న్యూఢిల్లీ : దేశంలో కొవిడ్ థర్డ్‌వేవ్ ఏర్పడితే దీని ప్రభావం సెకండ్ వేవ్ అంత తీవ్రంగానే ఉంటుంది. అయితే ఇప్పటికిప్పుడు థర్డ్‌వేవ్‌ను సరిగ్గా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధపడితే ఇప్పటి స్థాయిలో మరణాలు ఉండబోవని వెల్లడైంది. కరోనా ప్రస్తుత రాబోయే పరిస్థితి గురించి బుధవారం ఎస్‌బిఐ ఎకోవ్రాప్ నివేదిక వెలువడింది. థర్డ్‌వేవ్ సగటు కాలం 98 రోజులు ఉంటుంది. సెకండ్ వేవ్ 108 రోజుల వరకూ సాగుతుంది. సెకండ్‌వేవ్ తీవ్రతను మొదటి దశతో పోల్చుకుంటే ఇండియాలో దాదాపుగా 5.2 స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉంది. ఇక థర్డ్‌వేవ్ శిఖరస్థాయి చివరికి రెండో స్థాయితో పోలిస్తే 1.8 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలిపిన నివేదికను బట్టి థర్డ్‌వేవ్ తీవ్రస్థాయి ప్రభావం చూపుతుందని తేల్చింది. అయితే చికిత్స ప్రక్రియలు, నివారణ చర్యలు కట్టుదిట్టం చేసుకుంటే మరణాల సంఖ్య తగ్గేందుకు వీలేర్పడతుంది. మనం తీసుకునే చర్యలను బట్టి ప్రాణనష్టాన్ని తగ్గించుకునేందుకు అవకాశం ఉంది. అంతర్జాతీయంగా పరిశీలించుకుంటే వివిధ దేశాలలో థర్డ్‌వేవ్ కరోనా పెను ముప్పును కల్గించింది.

రెండో స్థాయి కన్నా ఎక్కువ నష్టం కల్గించింది. మనకు దక్కిన అనుభవం, ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చిన వ్యాక్సిన్లతో వైరస్‌తో తీవ్రస్థాయి ప్రభావం పడే రోగుల సంఖ్య తగ్గుతుందని తెలిపారు. సరైన ఆరోగ్య పరిరక్షణ చర్యలతో తీవ్రస్థాయి కేసులను 20 శాతం నుంచి 50 శాతానికి తగ్గించుకున్నట్లు అయితే థర్డ్‌వేవ్ ప్రభావాన్ని గణనీయంగా తగ్గించుకునే వీలేర్పడుతుంది. ప్రస్తుతం మరణాల సంఖ్య దాదాపుగా లక్షా 70వేలుదాటింది. అయితే జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటే ఈ మరణాల సంఖ్యను 40వేల స్థాయివరకూ అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. దేనికైనా వ్యాక్సినేషన్ కీలకం అవుతుంది. ఇదే కీలక ఆయుధం అయితీరుతుంది. తరువాతి దశలో పిల్లలకు కరోనా సోకుతుందనే భయాలు నెలకొని ఉన్నందున వెంటనే వారికి భారీస్థాయిలో వ్యాక్సిన్లు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. దీని వల్ల పిల్లలు థర్డ్‌వేవ్ వాహకాలుగా మారకుండా చేయవచ్చునని ఇప్పటి నివేదికలో తెలిపారు.

12 నుంచి 18 ఏండ్లలోపు మధ్య లో ఉన్న దాదాపు 15 నుంచి 17 కోట్ల మంది బాలలకు వ్యాక్సిన్లు అందించాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం పిల్లలకు అవసరం అయిన టీకాల సేకరణకు ప్రభుత్వాలు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇతర దేశాలలో ఈ దిశలో తీసుకున్న చర్యలు, టీకాలకు ఇచ్చిన అనుమతులపై దృష్టి సారించాల్సి ఉంటుంది. వెంటనే తదనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అన్నింటికి మించి రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి వెంటనే ఆరోగ్య మౌలిక చికిత్స ఏర్పాట్లను మరింతగా సమర్థవంతం చేసుకుని తీరాలి. అత్యవసరం అయిన మందులు, టీకాలు, ఐసియు బెడ్స్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకుని రావాలి. థర్డ్‌వేవ్ ముప్పు తలెత్తితే వెంటనే పరిస్థితిని అదుపులో పెట్టేందుకు తగు విధంగా చికిత్సలు అందించాల్సి ఉంటుంది. దీనితో మరణాల సంఖ్యను గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చునని తెలిపారు. అయితే టీకాల ప్రక్రియతో థర్డ్‌వేవ్‌ను రాకుండా చేసుకునేందుకు కాలంతో పోటీపడి ముందుకు సాగాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు.

Third COVID wave could be as severe as second