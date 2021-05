టీకా డ్రైవ్ ముమ్మరం కాకుంటే కరోనా మూడో వేవ్ తప్పదు

ఐఐఒటి హైదరాబాద్ ప్రొఫెసర్ ఎం. విద్యాసాగర్ హెచ్చరిక

న్యూఢిల్లీ : దేశంలో టీకా డ్రైవ్‌ను వేగవంతం చేయడంతోపాటు కొవిడ్ నిబంధనలు పాటించక పోతే ఆరు ఎనిమిది నెలల్లో కరోనా మూడో వేవ్ ముంచుకు వస్తుందని శాస్త్రవేత్త ఎం. విద్యాసాగర్ హెచ్చరించారు. కరోనా వ్యాప్తిని ఎప్పటికప్పుడు గణాంకాలతో తెలియచేసే సూత్రా మోడల్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న విద్యాసాగర్ ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ ప్రొఫెసర్‌గా ఆయన ఉన్నారు. యాంటీబాడీలు కరోనా రోగుల్లో తగ్గడంపై పరిశోధనకు సంబంధించిన ఇటలీ పరిశోధన పత్రాన్ని ఆయన ప్రదర్శించారు. యాంటీబాడీలు తగ్గిపోతే ఇమ్యూనిటీ క్షీణించే అవకాశం ఉంటుందని, అందువల్ల టీకాల డ్రైవ్‌ను వేగవంతం చేయాలని ఆయన కోరారు. కరోనా సోకిన రోగుల్లో యాంటీబాడీలు కనీసం ఆరు నెలల వరకు ఉంటాయని, ఆ తరువాత అవి క్షీణిస్తే మళ్లీ కరోనా సోకే ప్రమాదం ఉంటుందని మిలన్ లోని శాన్ రఫేల్ ఆస్పత్రి అధ్యయనం వెల్లడించింది. ఇదే విధంగా సీరో సర్వే కూడా ఇటీవలనే నివేదించింది.

Third wave possible if vaccination not ramped up