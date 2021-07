ముప్పు తొలగి పోలేదు, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి : వైద్యాధికారులు

మూడోదశను ఎదుర్కొడానికి ముందస్తు ఏర్పాట్లు

పిల్లలకు స్షెషల్ వార్డులు, 25వేల ఆక్సిజన్ బెడ్లు సిద్ధం

వ్యాప్తి ప్రజల ప్రవర్తన పైనే ఆధారపడి ఉంది

మాస్క్‌లు ధరించడం, భౌతిక దూరం పాటించడం చేస్తే మూడో వేవ్ ముప్పు పరిమితమవుతుంది

హెల్త్ డైరెక్టర్ డా.జి.శ్రీనివాస రావు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : ప్రజల్లో థర్డ్ వేవ్ (ముడో దశ)టెన్షన్ ప్రారంభమైంది. వైరస్ ముప్పు ఇప్పుడే తొలగిపోలేదని, ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యాధికారులు మరోసారి హెచ్చరించారు. ప్రజల ప్రవర్తనతోనే థర్డ్ వేవ్ ఆధారపడి ఉందని ఆరోగ్యశాఖ పేర్కొంది. అయితే ఇతర దేశాలు, రాష్ట్రాల్లో పెరిగినట్లే మన దగ్గర కూడా కేసులు పెరిగే అవకాశం ఉందని ఇప్పటికే ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్‌తో పాటు పలు సర్వేలు సూచిస్తుండగా, ఇక్కడి ప్రజల్లో మళ్లీ ఆందోళన నెలకొంది. సెకండ్ వేవ్ నుంచి కోలుకొని ఇప్పుడిప్పుడే మళ్లీ గాడిన పడుతున్న క్రమంలో ఐఎంఏ హెచ్చరిక మరింత ఆందోళనకు గురిచేస్తుంది. ఇనాళ్లు ప్రశాతంగా తిరిగిన ప్రజలు కాస్త గందరగోళానికి గురవుతున్నారు.

అయితే వ్యాక్సినేషన్, కరోనా మార్గదర్శకాలను పకడ్భందీగా పాటిస్తే ఎన్ని వేవ్‌లు వచ్చినా సులువుగా అడ్డుకోవచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇటీవల జరుగుతున్న బోనాలతో పాటు రాబోయే రోజుల్లో వచ్చే ఫెస్టివల్స్‌లోనూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మెడికల్ ఎక్స్‌పర్ట్ సూచిస్తున్నారు. అంతేగాక టూరిజం, తీర్థయాత్రలు, మత సంబంధమైన వ్యవహరాలు, ఎన్నికలు వంటివి జరిగే క్రమంలో ప్రజలు తప్పనిసరిగా కొవిడ్ నిబంధనలు పాటించాలని వైద్యశాఖ కోరింది. అయితే మొదటి, రెండో దశతో పోల్చితే ఈ సారి వైరస్ ఉధృతి కాస్త తక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. కానీ మహరాష్ట్ర, కర్ణాటక,కేరళ వంటి పక్క రాష్ట్రాల్లో కేసులు మళ్లీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో జాగ్రత్తలు పాటించాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.

ఇప్పుడే అసలైన సవాల్….

సాధారణంగా వైరస్‌ల వృద్ధికి చల్లని వాతావరణం చాలా అనువుగా ఉంటుంది. ఇలాంటి వాతావరణ పరిస్థితుల్లో టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉండటం వలన వైరస్‌ల వ్యాప్తి అధికంగా ఉంటుందని డాక్టర్లు అంటున్నారు. మరోవైపు సీజనల్, కరోనా లక్షణాలు ఒకే విధంగా ఉండటంతో ప్రజలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆరోగ్యశాఖ హెచ్చరిస్తుంది. ఇప్పటికే వైరస్ నియంత్రణకు వైద్యశాఖ అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నప్పటికీ ప్రజలు స్వీయ నియంత్రణ పాటించి, వైరస్ బారిన పడకుండా కాపాడుకోవాలని ఆరోగ్యశాఖ స్పష్టం చేస్తుంది. అయితే వర్షాలు వలన కలుషితమైన నీరు, దోమలు వలన వచ్చే వ్యాధులపై కూడా మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో ప్లూ, ఇతర సీజనల్ జ్వర లక్షణాలు ఉంటే, వెంటనే కరోనా పరీక్ష చేయించుకోవాలని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. అదే విధంగా ఒకరి నుంచి మరోకరికి వ్యాప్తి చెందకుండా మాస్కులు, సోషల్ డిస్టెన్స్ తప్పనిసరిగా పాటించాలని వైద్యశాఖ కోరింది.

థర్డ్ వేవ్‌నూ కంట్రోల్ చేసేందుకు ముందస్తుగానే అన్ని ఏర్పాట్లు… డైరెక్టర్ డా జి శ్రీనివాసరావు

థర్డ్ వేవ్ అనేది ప్రజల ప్రవర్తనపై ఆధారపడి ఉంది. వీలైనంత ఎక్కువ మంది వ్యాక్సిన్ తీసుకొని, మాస్కు, భౌతికదూరం వంటివి పాటిస్తే మూడో దశ వచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంది. అయితే కరోనా వైరస్ థర్డ్ వేవ్‌నూ ఎదుర్కొనేందుకు వైద్యశాఖ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రజలకు అవగాహనతో పాటు అన్ని గ్రామాల్లో పారిశుధ్య శుభ్రతను కూడా పాటించేలా మున్సిపల్ శాఖతో సమన్వయం చేసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాం. ముఖ్యంగా టెస్టింగ్, ట్రేసింగ్, ట్రీట్మెంట్‌లకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలుగకుండా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. పిహెచ్‌సి స్థాయి నుంచి టీచింగ్ ఆసుపత్రుల వరకు అన్ని సౌకర్యాలను అందుబాటులో ఉంచామన్నారు. మౌలిక వసతులు, మందులు, సిబ్బంది కొరత లేకుండా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేశాం. 25 వేల ఆక్సిజన్ బెడ్లను సిద్ధం చేశాం.

దీంతో పాటు చిన్నారులకు నిలోఫర్‌తో పాటు జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో స్పెషల్ వార్డులు ఏర్పాటు చేశాం. అంతేగాక కరోనాతో పాటు సీజనల్ వ్యాధులపై కూడా అవగాహన కల్పించేందుకు వైద్యశాఖ స్పెషల్ టీంను అందుబాటులో ఉంచాం. కానీ అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడంతో పాటు మాస్కు, భౌతికదూరం వంటివి పాటించాలి. ఇప్పటికే కోటి 25 లక్షల డోసులు పంపిణీ చేశాం. అంతేగాక సిఎం కెసిఆర్ ఆదేశాలతో మరోసారి ఫీవర్ సర్వే నిర్వహిస్తున్నాం. దీని ద్వారా పాజిటివిటీని తగ్గించుకోవచ్చు. కొవిడ్ నిబంధనలు సరిగా పాటించకుంటే మన దేశంలో అక్టోబరు, నవంబరు మధ్యలో మూడో దశ పతాక స్థాయికి చేరుకునే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న వైరస్‌ల కాకుండా కొత్త వేరియంట్లు ఏదైనా వస్తేనే మూడో దశ వ్యాప్తి పెరుగుతుంది. కానీ ఆసుపత్రుత్లో చేరాల్సి వచ్చే వారి సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది. మరోవైపు సెకండ్ వేవ్ ఆగస్టు రెండో వారానికి ముగిసిపోతుంది.

Third wave tension began among the people said health director