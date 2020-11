ఇవే నాకు చివరి ఎన్నికలు

ప్రచారం చివరిరోజు బీహార్ సిఎం నితీశ్ సంచలన ప్రకటన

7న బీహార్‌లో తుదిదశ పోలింగ్

పుర్ణియా : బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ ఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా గురువారం కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికలే తన జీవితంలో చివరి ఎన్నికలని, రాజకీయ జీవితానికి రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తున్నట్లు నితీష్ తేల్చి చెప్పారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా పుర్ణియా జిల్లాలో గురువారం ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న ఈయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ‘గుర్తుంచుకోండి… బీహార్ ఎన్నికల ప్రచారానికి ఈ రోజు ఆఖరి రోజు. నా రాజకీయం జీవితానికి కూడా ఇదే ఆఖరి రోజు.

ఇవే నా చివరి ఎన్నికలు. రాజకీయ జీవితానికి ఈ ఎన్నికలతో రిటైర్మెంట్ పలుకుతున్నా’ అంటూ ఉద్వేగంతో బహిరంగసభలో పేర్కొన్నారు. ముగింపు బాగుంటే భవిష్యత్ కూడా బాగుటుందని అన్నారు. జెడియుకే తమ ఓటు వేస్తామని ప్రతి ఒక్కరు చేతులెత్తి తెలపాలని సభకు హాజరైన వారిని ఉద్దేశించి నితీశ్ పిలుపునిచ్చారు. ఇప్పటికే బీహార్‌లో రెండు దశల పోలింగ్ ముగియగా ఆఖరిదైన మూడో దశ నవంబర్ 7న జరగనుంది. కాగా బీహార్ ఎన్నికల ఫలితాలు నవంబర్ 10న వెలువడనున్నాయి.

This is my last election, says CM Nitish on last day