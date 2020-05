న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర ప్రభుత్వం కరోనా వైరస్ నివారణకు లాక్ డౌన్ తో పాటు మరిన్ని అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. వలస కార్మికుల కోసం ప్రత్యేక ప్రణాళిక ఉండాలని రాహుల్ సూచించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా వ్యవహరించాలన్నారు. కరోనా నుంచి బయటపడేందుకు ప్రణాళికలు రచించాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. వలసకూలీల తరలింపుపై వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాలని, కష్టసమయంలో పేదలు, కార్మికులకు సాయం చేయాలని రాహుల్ కేంద్రాన్ని కోరారు. రోజువారీ కూలీలు ఉపాధి లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వలసకూలీలకు త్వరగా ఆర్థికసాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. విమర్శలు చేసేందుకు ఇది సమయం కాదన్న రాహుల్ చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు ఇప్పుడు చేయూత ఇవ్వాలని పేర్కొన్నారు.

This is not the time to Criticise Says Rahul gandhi