ముందు వరుసలో నిలబడి మనకోసం యుద్ధం చేస్తున్నారు

కరోనా కారణంగా ప్రజలు బయట తిరగాలంటే వణుకుతున్నారు. గడప దాటాలంటే ఒకటికి పదిసార్లు ఆలోచిస్తున్నారు. అయితే ఇంతటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా కొంత మంది తమ ప్రాణాలకు తెగించి మన ప్రాణాల కోసం కష్టపడుతున్నారు. వీళ్లలో ముందు వరుసలో ఉన్న వాళ్లు డాక్టర్లు, పోలీసులు, పారిశుధ్య కార్మికులు. అందుకే వీరి కృషిని ప్రతి ఒక్కరు ప్రశంసిస్తున్నారు. “మీరు బయట పనిచేస్తుండటం వల్లే మేం ఇంట్లో ధైర్యంగా ఉండగలుగుతున్నాం” అంటూ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ విషయంపై తాజాగా సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు కూడా స్పందించారు.

ఆయన వీధుల్లో పారిశుధ్య కార్మికులు పలు రకాల అవసరమైన సేవలను అందిస్తున్నటువంటి ఫోటోలను తన అధికారిక ట్విట్టర్ వేదిక ద్వారా షేర్ చేశారు. దీంతో పాటు కొంత సమాచారాన్ని కూడా పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటికే పోలీసులు, డాక్టర్లను కీర్తిస్తూ ట్వీట్లు చేసిన మహేష్ తాజాగా పారిశుధ్య కార్మికులను ఉద్దేశిస్తూ ట్వీట్ చేశారు. “మన పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుతున్న వారికోసం ఈ ట్వీట్. మనం అంతా ఇంట్లో సురక్షితంగా ఉంటే వారు మాత్రం బయట మన కోసం పనిచేస్తున్నారు. ప్రమాదాలు మన దరిచేరకుండా చూస్తున్నారు. ప్రాణాంతక వైరస్‌పై పోరాటంలో ముందు వరుసలో నిలబడి మన కోసం యుద్ధం చేస్తున్నారు. వారందరికీ నా కృతజ్ఞతలు”అంటూ ట్వీట్ చేశారు మహేష్.

