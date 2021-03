నిరాడంబరంగా భద్రాద్రి రాములోరి కల్యాణం

నిర్మల్: కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ సారి కూడా భద్రాద్రిలో శ్రీ రామనవమి వేడుకలను నిరాండబరంగా నిర్వహించనున్నట్లు దేవాదాయశాఖ మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకరణ్‌రెడ్డి తెలిపారు. కొద్ది రోజులుగా పెరుగుతున్న కరోనా కేసుల కట్టడికి అన్ని మతాల పండుగల నిర్వహణపై ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించిన నేపథ్యంలో సిఎం కెసిఆర్ ఆదేశాల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు మంత్రి చెప్పారు. గతేడాదిలో నిర్వహించినట్లుగానే పరిమిత సంఖ్యలోనే కొవిడ్ నిబంధనలకు లోకబడి వేడుకలను జరుపుతామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ముందు జాగ్రత్తగా భక్తుల రాకపై ఆంక్షలు విధించినట్లు పేర్కొన్నారు. శ్రీ రామనవమి వేడుకలను ప్రత్యేక్ష ప్రసారం ద్వారా టీవీల్లో వీక్షించాలని కోరారు. ఆన్‌లైన్‌లో కల్యాణ టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకున్న భక్తుల డబ్బులు తిరిగి చెల్లిస్తామని మంత్రి తెలిపారు.

కల్యాణ వేడుకల నిర్వహణపై రవాణాశాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్‌కుమార్, దేవాదాయశాఖ కమీషనర్, జిల్లా కలెక్టర్‌తో ఆయన ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. కొవిడ్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా దర్శనాలు… కరోనా వ్యాప్తి నేపథ్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆలయాల్లో కొవిడ్ నిబంధనలకు అనుగుణంగానే భక్తులకు దర్శనాలు కల్పిస్తామని మంత్రి ఐకెరెడ్డి తెలిపారు. కొవిడ్ విజృంభణ కారణంగా ఆలయంలో నిబంధనలను పక్కాగా అమలు చేయాలని మంత్రి దేవాదాయశాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రతీ ఒకరూ మాస్క్‌లు ధరించి బౌతిక దూరాలు పాటిస్తూ దర్శనం చేసుకోవాలన్నారు.

This time too, the marriage of Ramulori is simple