టీకా తీసుకున్నవాళ్లంతా బాహుబలులే

దేశంలో 40 కోట్ల మందికి వ్యాక్సినేషన్ : ప్రధాని

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనా మహమ్మారి ఇప్పటి పరిస్థితి ఇతర సమగ్ర సమాచారాన్ని తాను మంగవారం సాయంత్రం సభా పక్ష నేతలకు తెలియచేస్తానని ప్రధాని మోడీ సోమవారం తెలిపారు. పార్లమెంట్ సెషన్‌కు ముందు ఆయన కొద్ది సేపు విలేకరులతో మాట్లాడారు. తన వివరణ తెలుసుకునేందుకు పార్లమెంటరీ పక్ష నేతలు కొంత సమయం కేటాయించుకుంటే మం చిదన్నారు. సభలో కూడా ఈ అంశంపై సమగ్ర చర్చ జరుగుతుందన్నారు. తాను తరచూ సిఎంలతో, వివిధ వేదికల ద్వారా కొవిడ్ అదుపు గురించి మాట్లాడుతున్నట్లు చెప్పారు.

దేశంలో వ్యాక్సినేషన్ల ప్రక్రియ గురించి మాట్లాడుతూ ఇది వేగవంతంగా సాగుతోందన్నారు. ఎంపిలు కోవిడ్ ప్రోటోకాల్ పాటించి ప్రజలకు ఆదర్శంగా నిలవాలని సూచించారు. వ్యాక్సిన్లను భుజాలకు వేస్తుంటారు, ఈ విధంగా బాహువులకు టీకాలు పొందిన వారు బాహుబలులు అయ్యారని, దేశవ్యాప్తంగా ఈ విధంగా మొత్తం 40 కోట్ల బాహుబలులు ఉన్నారని ప్రధాని చమత్కరించారు. కోవిడ్‌పై పోరులో ఈ కోట్లాది మంది బాహుబలుల పాత్ర కీలకమైనదన్నారు. ప్రపంచాన్ని కబళించిన వైరస్‌గురించి సమగ్ర, సమర్థవంతమైన చర్చ జరిగితే అది దేశానికి చివరికి ప్రపంచానికి కూడా ఉపయుక్తంగా ఉంటుందన్నారు.

ఘాటైన ప్రశ్నలకు దీటైన జవాబులు

ప్రతిపక్షాలు సభలో నిర్మాణాత్మకంగా వ్యవహరించాలి. కీలక అంశాలపై వారి నుంచి ప్రభుత్వానికి ఘాటైన ప్రశ్నలు ఎదురు కావాల్సి ఉంది. పదును, విషయ పరిజ్ఞాన అంశాలతో ప్రశ్నలు ఉంటే చాలా మంచిది. ఇటువంటి వాటిప ప్రభుత్వం నుంచి సమగ్ర సమాధానం ఉంటుందని, దేనికైనా సామరస్య వాతావరణం అత్యవసరం, సృహద్భావ వాతావరణంలోనే ప్రశ్నకు జవాబులు సాధ్యపడుతాయని తేల్చిచెప్పారు. ప్రతిపక్షాల నుంచి ప్రభుత్వం ఘాటైన ప్రశ్నలతో కూడిన చర్చను కోరుకుంటోందన్నారు.

