హిందువులు, ముస్లింలు వేరుకాదు

భారతీయులందరి డిఎన్‌ఎ ఒకటే : మోహన్ భాగవత్

ఇస్లాం ప్రమాదంలో ఉందన్న భయంలో ముస్లింలు ఇరుక్కోరాదు

ఘజియాబాద్ (యుపి): భారతీయులందరిదీ ఒకే డిఎన్‌ఎ అని, భారత దేశంలో ఇస్లాం ప్రమాదంలో ఉందనే భయ వలయంలో ముస్లిం లు చిక్కుకోవద్దని రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ (ఆర్‌ఎస్‌ఎస్) చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ ఆదివా రం హితవు పలికారు. ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ఘజియాబాద్‌లో హిందుస్థానీ ఫస్ట్, హిందుస్థాన్ ఫస్ట్ అన్న నినాదంతో ముస్లిం రాష్ట్రీయమంచ్ నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఆరాధనా విధానం బట్టి హిందూ. ముస్లింలను వేర్వేరుగా చూడడం సమంజసం కాదని ఆయ న సూచించారు. మూక దాడులు చేసే వ్యక్తులు హిందుత్వానికి శత్రువులని పేర్కొన్నారు. కొన్ని సందర్బాల్లో ఈ సంఘటనలపై తప్పుడు కేసులు నమోదవుతున్నా అలాంటి దాడులు చేసే వ్యక్తులు హిందుత్వానికి శత్రువులే అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

దేశంలో ఐక్యత లేకుండా అభివృద్ధి సాధ్యం కాదని, ఐక్యతకు ఆధారం జాతీ య వాదమని, అదే మన పూర్వికుల వైభవమ ని చెప్పారు. హిందూ ముస్లింల మధ్య సంఘర్షణకు పరిష్కారం సామరస్యపూర్వక చర్చలే తప్ప అసమ్మతికాదని వివరించారు. హిందూ ముస్లిం లు వేర్వేరు కాకపోయినా వారి మధ్య ఐక్యత తప్పుదారి పట్టిస్తోందని, మతాలతో సంబంధం లేకుండా అందరి డిఎన్‌ఎ ఒక్కటేనని స్పష్టం చేశారు. మనం ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాం. ఇక్క డ హిందువుల ఆధిపత్యమో, ముస్లింల ఆధిపత్యమో అన్న ప్రస్తావనే ఉండదని కేవలం భారతీయుల ప్రభుత్వమే ఉంటుందని వివరించా రు. రాజకీయాల్లో సంఘ్ ఉన్నా లేకున్నా తన ప్రతిష్ఠ కోసం సంఘ్ ప్రాకులాడదని, దేశాన్ని పటిష్ట పర్చడానికి, సమాజ సంక్షేమం కోసం పాటుపడుతుందని పేర్కొన్నారు.

Those who indulge in lynching are against hindutva