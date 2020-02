హైదరాబాద్‌: నగరంలోని హబీబ్‌నగర్ పరిధిలోని అఫ్జల్‌సాగర్ రోడ్డు మాన్‌గిరి బస్తీలో గురువారం అర్థరాత్రి విషాదం చోటుచేసుకుంది. మాంగర్ బస్తీలోని ఓ ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న చిన్నారులపై గోడ కూలింది. ఈ ఘటనలో ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న ముక్కుపచ్చలారని చిన్నారులు రోషిణి (6), సారిక (3), నాలుగు నెలల చిన్నారి పావని అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. వీరు ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారు. స్థానికులు సమాచారంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాలను ఉస్మానియా మార్చురీకి తరలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. చిన్నారుల మృతితో మాంగర్ బస్తీలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. తల్లిదండ్రులు శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు.

Three girls killed in wall collapsed at hyderabad