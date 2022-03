చెరువులో పడి ముగ్గురి దుర్మరణం

తండ్రి, కొడుకు, మనమడు మృతి

పొలం పనులకనివెళ్లి పైలోకాలకు..

కుటుంబానికి కరవైన ఆసరా..

ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్‌రెడ్డి పరామర్శ

మన తెలంగాణ/చెన్నారావుపేట: ప్రమాదవశాత్తు చెరువులో పడి ముగ్గురు దుర్మరణం పాలైన సంఘటన వరంగల్ జిల్లా చెన్నారావుపేట మండలంలోని చిన్న గురిజాల గ్రామంలో ఆదివారం చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. చిన్న గురిజాల గ్రామానికి చెందిన వెంగల్‌దాస్ కృష్ణమూర్తి(55) తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి గ్రామంలోని రాళ్లకుంట చెరువు సమీపంలో ఉన్న వ్యవసాయ క్షేత్రానికి ఉదయం వెళ్లారు. చేలో మొక్కజొన్న కంకులను కోసి, మధ్యాహ్న సమయంలో కాళ్లు, చేతులు శుభ్రం చేసుకునేందుకు పక్కనే ఉన్న చెరువులోకి దిగగా.. ప్రమాదవశాత్తు కృష్ణమూర్తి, అతని కుమారుడు నాగరాజు(34), మనుమడు దీపక్(12) ఒకరిని రక్షించబోయి మరొకరుగా చెరువులో పడటంతో వారంతా మునిగిపోయారు.

ముందుగా కృష్ణమూర్తి చెరువులోకి దిగి మునిగిపోతుండటంతో కుమారుడు నాగరాజు అతన్ని కాపాడటానికి వెళ్లి తనూ మునిగిపోవడంతో.. అది చూసి వారిద్దరిని రక్షించాలన్న తాపత్రయంతో మనుమడు దీపక్ కూడా వెళ్లి నీటిలో కూరుకుపోయాడు.ముగ్గురికి ఈత రాకపోవడంతో వారంతా నీటిలో మునిగి మృతిచెందినట్లు గ్రామస్థులు, కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. ఒక్కసారిగా ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గురు మృతిచెందడంతో ఆ కుటుంబంలోనూ, గ్రామంలో విషాదఛాయలు నెలకొన్నాయి. తమతో ఇప్పటివరకు కలిసి పనిచేసి ఒక్కసారిగా చెరువులో పడి మృతిచెందడంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్‌రెడ్డి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను పరిశీలించి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

Three killed after falling into pond in chennaraopet