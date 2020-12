అమరావతి: తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. కె.గంగవరం మండలం కోట వద్ద కారు కాల్వలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదం కోటిపల్లి-యానం ఏటిగట్టు రహదారిపై జరిగింది. మృతులను యానాంకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. మృతులను విశ్రాంత ఉపాధ్యాయుడు ప్రసాదరావు, విజయలక్ష్మిగా పోలీసులు గుర్తించారు. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని మృతదేహాలను శవపరీక్ష నిమిత్తం మార్చురీకి తరలించారు.

Three killed As Car Falls Into Canal At East Godavari