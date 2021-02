కాలువలో పడిన కారు

భర్త, భార్య, కుమార్తె దుర్మరణం ప్రాణాలతో బయటపడ్డ కుమారుడు

జగిత్యాల జిల్లా మేడిపల్లి శివారులో ఎస్‌ఆర్‌ఎస్‌పి కాల్వలోకి దూసుకుపోయిన కారు, డ్రైవింగ్ చేస్తూ కునుకు తీయడంతో తెల్లవారుజామున ప్రమాదం

మనతెలంగాణ/జగిత్యాల: దైవ దర్శనం కోసం ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు వ్యక్తులు కారులో వెళ్తుండగా కారు అదుపు తప్పి ఎస్‌ఆర్‌ఎస్పి ప్రధాన కాలువలోకి దూసుకుపోవడంతో కారులో ఉన్న భర్త, భార్య, కూతురు నీటిలో మునిగి మృతి చెందగా కుమారుడు బతికి బయటపడ్డ సంఘటన సోమవారం జగిత్యాల జిల్లా మేడిపల్లి శివారులో చోటు చేసుకుంది. సంఘటనకు సంబంధించిన వివరాలిలా ఉన్నాయి. కోరుట్ల మండలం జోగినిపల్లి గ్రామానికి చెందిన కటికనేని అమరేందర్‌రావు అడ్వకేట్‌గా పనిచేస్తూ జగిత్యాల హౌజింగ్ బోర్డులో నివాసముంటున్నారు. తమ స్వగ్రామంలో మంగళవారం శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి జాతర జరుగనుండగా ఒక రోజు ముందే స్వామి వారిని దర్శించుకుందామని నిర్ణయించుకున్న అమరేందర్‌రావు తన భార్య శిరీష, కూతురు శ్రేయ, కుమారుడు జయంత్‌రావుతో కలిసి సోమవారం తెల్లవారుజామున 5.30 గంటలకు కారులో జోగినిపల్లికి బయలుదేరారు.

మేడిపల్లి శివారులోని ఎస్‌ఆర్‌ఎస్పి ప్రధాన కాలువ వద్దకు చేరుకోగానే కారు నడుపుతున్న అమరేందర్‌రావు నిద్రలోకి జారుకోవడంతో కారు అదుపు తప్పి కాకతీయ కాలువలోకి దూసుకెళ్లింది. కారు కాలువలో పడగానే వెనుక సీటులో కూర్చున్న కుమారుడు జయంత్‌రావు చాకచక్యంగా కారు అద్దంలోంచి నీళ్లలోకి దూకి ఈదుకుంటూ ఒడ్డుకు చేరుకున్నాడు. నీటిలో కొద్ది దూరం కొట్టుకుపోయిన కారు కాలువ నుంచి నీరు తోడుకునేందుకు రైతులు ఏర్పాటు చేసుకున్న విద్యుత్ మోటార్ పైపుకు తట్టుకుని ఆగింది. కారులో నుంచి బయటపడి ఒడ్డుకు చేరిన జయంత్‌ను స్థానికులు బయటకు తీసి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దాంతో మేడిపల్లి పోలీసులు హుటాహుటిన సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని జెసిబి సాయంతో కాలువలో పడిపోయిన కారును బయటకు తీశారు.

కాగా అప్పటికే నీట మునిగిన కారులో అమరేందర్‌రావు, శిరీష, శ్రేయలు విగత జీవులుగా పడి ఉన్నారు. సంఘటన గురించి తెలుసుకున్న జోగినిపల్లి గ్రామస్తులతో పాటు తోటి అడ్వకేట్లు, బంధువులు పెద్ద ఎత్తున సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని బోరున విలపించారు. విషయం తెలియగానే జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సంజయ్‌కుమార్, ఎమ్మెల్సీ జీవన్‌రెడ్డి, జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ రాజేశం, తహసీల్దార్ రాజేశ్వర్, మెట్‌పల్లి సిఐ గౌస్ బాబా సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించి, సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. అమరేందర్‌రావు కుమారుడు జయంత్ ఫిర్యాదు మేరకు మేడిపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని పోస్టుమార్టం కోసం జగిత్యాల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి మృతదేహాలను తరలించారు. అందరితో కలివిడిగా ఉండే అమరేందర్‌రావు కుటుంబం తిరిగిరాని లోకాలకు చేరిందనే వార్త జగిత్యాల జిల్లాలో విషాదం నింపింది.

మృతదేహాలను పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పి..

ఎస్‌ఆర్‌ఎస్పి కాలువలోకి కారు దూసుకెళ్లిన సంఘటనలో అడ్వకేట్ అమరేందర్‌రావుతో పాటు భార్య, కూతురు దుర్మరణం పాలైన విషయం తెలుసుకున్న జిల్లా కలెక్టర్ రవి గుగులోతు, జిల్లా ఎస్పి సింధుశర్మ జిల్లా ప్రధాన ఆస్పత్రికి చేరుకుని మార్చురీలో ఉన్న మృతదేహాలను పరిశీలించి నివాళులర్పించారు. ప్రమాదం ఎలా జరిగిందంటూ ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డ అమరేందర్‌రావు కుమారుడు జయంత్‌ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రమాద సంఘటన నుంచి తేరుకోని జయంత్ తీవ్ర ఆందోళనకు గురవగా భయపడవద్దంటూ మనోధైర్యాన్ని ఇచ్చారు.

Three more dead in SRSP main canal in Jagtial