అమెరికాలో కాల్పులు : ముగ్గరు మృతి

షికాగో ‌: అమెరికాలోని ఇలినాయిస్ పరిధిలోని రాక్ ఫోర్డ్ లో కాల్పులు కలకలం రేపాయి. ఇక్కడ ఉన్న బౌలింగ్ అలేలో ఓ దుండగుడు విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపాడు. ఈ కాల్పుల్లో ముగ్గరు చనిపోయారు. మరో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. శనివారం రాత్రి ఈ కాల్పుల ఘటన జరిగింది. కాల్పులు జరిపిన నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకు తీసుకున్న‌ట్లు రాక్‌ఫోర్డ్ పోలీస్ చీఫ్ డాన్ ఓషియా మీడియాకు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో గాయపడిన వారిని చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించామని, వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని డాన్ ఓషియా తెలిపారు. అయితే నిందితుడి, బాధితుల వివరాలను ఆయన వెల్లడించలేదు.

The scene outside Don Carter Lanes on East State Street where police responded to what they said was an active shooter. We are awaiting a media briefing from Chief Dan O’Shea. @rrstar pic.twitter.com/g9lT8MdfVy

— Ken DeCoster (@DeCosterKen) December 27, 2020