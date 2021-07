చెరువులో పడి ముగ్గురు యువతుల మృతి

నిర్మల్: జిల్లాలోని తానూర్ మండలం సింగన్‌గావ్ గ్రామంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. గ్రామ శివారులో గల చెరువులో ముగ్గురు యువతులు చెరువులో పడి మృతి చెందారు. ఇందులో ఇద్దరు అమ్మాయిలు అక్కా చెల్లెలు కాగా ఇంకొకరు వారి బంధువుల అమ్మాయి. అయితే ఈ ఘటన చెరువు దగ్గర సెల్ఫీ తీసుకునే క్రమంలో చోటుచేసుకుందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. సింగన్‌గావ్ గ్రామానికి చెందిన మంగళబాయికి చెందిన ఇద్దరు కూతుళ్లు స్మిత (15), వైశాలి (13) ఆమె బంధువు అంజలి (14) తో కలిసి స్థానికంగా పొలంకు వెళ్లారు. అక్కడ సెల్ఫీలు తీసుకున్నాక పక్కనే ఉన్న చెరువు దగ్గర చెప్పులు వదిలి సెల్ఫీ తీసుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలో ప్రమాదవశాత్తు చెరువులో పడి మృతి చెందినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్డం నిమిత్తం భైంసా ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

Three young womens died after felling into pond in nirmal