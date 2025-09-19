Friday, September 19, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలుసినిమా

‘కిష్కింధపురి-2’ తప్పకుండా వస్తుంది

2
- Advertisement -
thrilling blockbuster Kishkindhapuri
- Advertisement -

బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ లేటెస్ట్ థ్రిల్లింగ్ బ్లాక్‌బస్టర్ ‘కిష్కింధపురి’. అనుపమ పరమేశ్వరన్ హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ చిత్రానికి కౌశిక్ పెగల్లపాటి దర్శకత్వం వహించారు. షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి నిర్మించారు. ఇటీవల ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలై ఈ చిత్రం బ్లాక్‌బస్టర్ విజయాన్ని అందుకొని హౌస్‌ఫుల్‌గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు. హీరో సాయి దుర్గతేజ్, డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి, బాబీ, వశిష్ట, అనుదీప్ అతిధులుగా పాల్గొన్న ఈ వేడుక చాలా గ్రాండ్ గా జరిగింది. సక్సెస్ మీట్‌లో హీరో సాయి దుర్గతేజ్ మాట్లాడుతూ “కిష్కింధపురి సినిమా అద్భుతంగా ఆడుతోంది. మంచి కంటెంట్‌ని ఆడియన్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు.

ఇంత మంచి హిట్ అందుకున్న కిష్కింధపురి టీమ్ అందరికీ శుభాకాంక్షలు”అని తెలిపారు. డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ “కౌశిక్ అద్భుతంగా ఈ సినిమాను తీశాడు. ఇక్కడ నుంచి తను సక్సెస్ ని కొనసాగిస్తాడని కోరుకుంటున్నాను”అని పేర్కొన్నారు. హీరో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ “కిష్కింధపురి థియేటర్స్‌లో చూడాల్సిన సినిమా. అందరూ థియేటర్స్‌కి వచ్చి సినిమాను చూసి సపోర్ట్ చేయాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇది అందరిని అలరించే సినిమా”అని అన్నారు. నిర్మాత సాహూ గారపాటి మాట్లాడుతూ “కౌశిక్ అనుకున్న కథ స్క్రీన్ మీదకి ఒక హాలీవుడ్ సినిమా స్థాయిలో వచ్చింది.

ఆడియన్స్ కూడా అదే థ్రిల్ ఫీల్ అవుతున్నారు. సాయి శ్రీనివాస్, అనుపమ అద్భుతంగా నటించారు”అని తెలియజేశారు. డైరెక్టర్ కౌశిక్ మాట్లాడుతూ “డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, నిర్మాతలు హ్యాపీగా ఉండటమే రియల్ సక్సెస్. ఈ సినిమా అలాంటి ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. కిష్కింధపురి పార్ట్ 2 ఎప్పుడు అని అడుగుతున్నారు. ఐడియా ఉంది… తప్పకుండా ఆ సినిమా వస్తుంది”అని తెలిపారు. ఈ వేడుకలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేతన్ భరద్వాజ్‌తో పాటు చిత్ర బృందం పాల్గొంది.

Also Read : కలి పురుషుడు, అమ్మవారికి మధ్య జరిగే పోరాటం

 

- Advertisement -
Previous article
అఫ్ఘాన్ ఇంటికి… లంక, బంగ్లా సూపర్-4కు
Next article
నేడు ఒమన్‌తో భారత్ ఢీ

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

కలి పురుషుడు, అమ్మవారికి మధ్య జరిగే పోరాటం

నేడు ఒమన్‌తో భారత్ ఢీ

అఫ్ఘాన్ ఇంటికి… లంక, బంగ్లా సూపర్-4కు

సూపర్ స్టార్ అవతార్‌లో..

తిరుమలలో దర్శనానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటే?

నటుడు రోబో శంకర్ ఇకలేరు

నిద్రపోతున్న బిడ్డను సరస్సులో పడేసిన కసాయి తల్లి

రష్యా, ఇండోనేషియాలో భారీ భూకంపం

టీచర్లకు బ్రిటన్ శిక్షణ

ఓటు చోరులకు సిఇసి అండ

సుంకాల సమస్యకు 10 వారాల్లో పరిష్కారం

యాప్ డిజైన్ హబ్

కెటిఆర్ మీద బచ్చాను నిలబెట్టి గెలిపిస్తా

ఐరన్ బాక్సులో బంగారం

హైదరాబాద్ విలవిల

వామన్‌రావు దంపతుల హత్య కేసు సిబిఐ ఎంట్రీ

శుక్రవారం రాశిఫలాలు (19-09-2025)

అమెరికాలో మహబూబ్‌నగర్ వాసి మృతి

ఎయిర్ ఇండియా విమానం ఇంజిన్ లో ఇరుక్కున్న పక్షి

స్నేహితుల మధ్య గొడవ.. ఒకరి మృతి

‘కల్కీ’ సీక్వెల్ నుంచి దీపికా ఔట్

మేడారం జాతర మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్దం

హైదరాబాద్ అంటే హైటెక్ సిటీ కాదు..నిజమైన హైదరాబాద్ బస్తీల్లో ఉంది: కిషన్‌రెడ్డి

రేపు ఛత్తీస్‌ఘడ్‌కు మంత్రి ఉత్తమ్

అర్ధరాత్రి లిఫ్ట్ కావాలంటూ ద్విచక్ర వాహనదారులకు మస్కా

ఉత్తరాఖండ్‌ లో వరద బీభత్సం..పలు గ్రామాలు జలమయం

ఎసిబి వలలో ఆర్‌ఐ, డిప్యూటీ సర్వేయర్

అఫ్జల్‌సాగర్‌లో గల్లంతైన వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యం

ఢిల్లీకి సిఎం రేవంత్‌రెడ్డి

బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కేసులో నలుగురు అరెస్ట్

ఆల్మట్టి ఎత్తు పెరిగితే తెలంగాణకు భారీ నష్టం

ఫ్యాన్స్‌కి గుడ్‌న్యూస్.. ‘మహావతార్ నరసింహా’ ఒటిటి రిలీజ్ ఎప్పుడంటే..

ఆసియాకప్: టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న అఫ్ఘానిస్థాన్

ఛత్తీస్‌గఢ్ ఎన్‌కౌంటర్‌లో మహిళా నక్సలైట్ మృతి

సెంట్రల్ సాఫ్ట్ వేర్ వాడి ఓటర్లపేర్లు తొలగించారు: రాహుల్ గాంధీ

శబరిమలలో బంగారం మాయం

సోషల్ మీడియాలో నాపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు:కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి

మోహన్‌లాల్ ‘వృషభ’ టీజర్ వచ్చేసింది.. యాక్షన్ కేక

ఆ దేశంలో టి-20 సిరీస్.. విండీస్‌కి కొత్త కెప్టెన్

ఎయిరిండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ విమానానికి తప్పిన ప్రమాదం

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.