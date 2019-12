ఏడేళ్ల బాలుడిపై పంజా విసిరిన చిరుత అవాక్కైంది.. (వీడియో వైరల్)

వెన్నులో వణుకు పుట్టించేలా ఓ పులి, ఏడేళ్ల బాలుడిపై పంజా విసిరిన చిల్లింగ్ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటన ఐర్లాండ్ లోని డబ్లింగ్ జూలో చోటుచేసుకుంది. రోబ్ అనే వ్యక్తి తన ఏడేళ్ల బాలుడిని ఈ నెల 23న డబ్లింగ్ జంతు ప్రదర్శనశాలకు తీసుకెళ్లాడు. ఈ సందర్భంగా ఆ బాలుడు జూ పరివేష్టిత అద్దం ముందు చిరుత పులి కనిపించే విధంగా నిలబడి ఫోటోకు ఫోజిచ్చాడు. దీన్ని గమనించిన పులి.. ఆ బాలుడి వెనకనుంచి మెల్లగా వచ్చి ఒక్కసారిగా తన పంజా విసిరింది. అయితే పరివేష్టిత అద్దం అడ్డం ఉండడంతో ఆ పులి అవాక్కైంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోని ఆ బాలుడి తండ్రి తన ట్వీట్టర్ ద్వారా షేర్ చేశాడు. దీంతో వైరల్ గా మారిన ఈ వీడియోని చూసిన నెటిజన్లు.. వావ్, ఓ మై గాడ్, టెర్రిఫిక్ వీడియో, ఇది చూడడానికి అద్భుతంగా ఉందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

My son was on the menu in Dublin Zoo today #raar pic.twitter.com/stw2dHe93g — RobC (@r0bc) December 22, 2019

Tiger Pouncing on seven year old boy goes viral