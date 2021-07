భువ‌నేశ్వ‌ర్‌: పులి చ‌ర్మాల‌ను స్మ‌గ్లింగ్ చేస్తున్న 8 మంది సభ్యులు గల ముఠాను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఒడిశా రాష్ట్రం క‌ల‌హండి జిల్లా పరిధిలోని బ‌ఫ్లా, స‌గ‌ద గ్రామాల్లో ఈ ముఠా పులిచ‌ర్మాలను స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నారన్న సమాచారం రావడంతో పోలీసులు తనిఖీలు చేశారు. ఈ సోదాల్లో 8 చిరుతపులి చ‌ర్మాలు, ఒక రాయ‌ల్‌ బెంగాల్ టైగ‌ర్ చ‌ర్మాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో 8 మంది నిందితుల‌ను అరెస్టు చేశామని ఏసీఎఫ్ శివ‌ప్ర‌సాద్ ర‌థ్ తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు.

Odisha: Eight persons were arrested in Kalahandi for possessing skins of 8 leopards & a Royal Bengal tiger y'day

"Teams of Inter-state Wildlife Crime Control Bureau conducted raids in Kalahandi's Bafla & Sagada villages: Siba Prasad Rath, ACF Kalahandi pic.twitter.com/axIqjD0Lwu

— ANI (@ANI) July 11, 2021