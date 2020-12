ఒకటా రెండా?

నర రక్తం మరిగిన పులి జాడ తెలియక ఆందోళన

ఇద్దరిని హతమార్చిన పులులు రెండని సిసి కెమెరాల ద్వారా వెల్లడైనట్టు సమాచారం

విరివిగా బోనుల ఏర్పాటు, షూటర్ల నియామకం

మహారాష్ట్రలో పులివేటలో పాల్గొన్న యానిమల్ ట్రాక్టర్లను రప్పించిన అధికారులు

మన తెలంగాణ/మంచిర్యాల : మ్యాన్ ఈటర్‌గా మారిన మహరాష్ట్ర పెద్దపులిని బంధించేందుకు అధికారులు విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దింపారు. పలు చోట్ల బోనులను అదనంగా సిసి కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇంతవరకు పులి జాడ కానరావడం లేదు. పులిని పట్టుకొని బంధించడంలో అధికారుల తీరుపై ఆదివాసీలు మండిపడుతున్నారు. వరుసగా ప్రతి రోజు మనుషులు, పశువులపై దాడులు చేస్తున్నా అధికారులు పులి జాడను కనిపెట్టలేకపోతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారుల వైఖరికి నిరసనగా ఆదివాసీలు రెండు రోజుల క్రితం బెజ్జూర్ మండల కేంద్రంలో పెద్ద ఎత్తున ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. మహారాష్ట్ర నుండి రెండు పెద్దపులులు వలసవచ్చాయని, ఈ పెద్ద పులులే మ్యాన్ ఈటర్‌గా మారాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

దహెగాం మండలం దిగిడ గ్రామానికి చెందిన సిడాం విఘ్నేష్‌ను హతమార్చిన పులి, పెంచికల్ పేటమండలం కొండపల్లి వద్ద బాలిక నిర్మలను హతమార్చిన పులి వేరే విధంగా ఉన్నాయని అటవీ అధికారులు సిసి కెమెరాల ఆధారంగా గుర్తించారు. కొండలపల్లిలో బాలికలై దాడిచేసిన పెద్ద పులి కడంబ అడవులపైపు వెళ్లిందని, అటవీ అధికారులు భావిస్తున్నారు. అయితే బుధవారం పెద్దపులి పశువుల మందపై దాడి చేసి రెండు పశువులను హతమార్చగా పశువుల కాపర్లు పారిపోయారు. వరుసగా జరుగుతున్న సంఘటన నేపథ్యంలో అటవీశాఖ ఉన్నతాధికారులు బెజ్జూర్,పెంచికల్‌పేట, దహెగాం మండలాల్లో ప్రత్యేకంగా బోనులను ఏర్పాటు చేశారు.

పెద్ద పులులను సురక్షితంగా బంధించేందుకు యానిమల్ ట్రాకర్లను కూడా రంగంలోకి దింపారు. మహారాష్ట్రలో ఇటీవల పులిని బంధించిన ట్రాకర్లను సైతం పిలిపించి వేటను కొనసాగిస్తున్నారు. మత్తుమందు నింపిన గన్‌లతో ప్రత్యేకంగా షూటర్‌లను నియమించారు. అటవీశాఖ ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు గురువారం బెజ్జూర్, పెంచికల్‌పేట, దహెగాం మండలాల్లో డప్పుల చాటింపు చేశారు. పశువులు, మేకల కాపర్లు అటవీ ప్రాంతాలకు వెళ్లవద్దని పత్తి ఏరేందుకు వెళ్లే కూలీలు ఒకరిద్దరుగావెళ్ల కుండా 10మందికి పైగా గుంపులుగా వెళ్లాలని సూచించారు. ఏదిఏమైనా గతనెల రోజులుగా అటవీ గ్రామాల ప్రజలను గజగజ వనికిస్తున్న పులి జాడను గుర్తించకపోవడంతో భయాందోళనలకు గురువుతున్నారు.

Tiger was sighted in the forest areas of Kothaguda