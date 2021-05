తిరుమలలో అలిపిరి దారి మూసివేత

మరమ్మత్తుల కారణంగా రెండు నెలలు బంద్

హైదరాబాద్ : తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు నడక మార్గాన ప్రయాణించే అలిపిరి మెట్లదారిని రెండు నెలలపాటు మూసివేస్తున్నారు. మరమ్మత్తు పనుల కారణంగా రెండు నెలలు పాటు అలిపిరి నడకమార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు ఆపివేస్తున్నామని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బుధవారం నాడు ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. జూన్ 1 నుంచి జూలై 31వరకు అలిపిరి నడకమార్గంలో పైకప్పు నిర్మాణం కోసం భక్తుల రాకపోకల్ని అనుమతించడం లేదని తెలిపింది. ప్రత్యామ్నాయంగా భక్తులు శ్రీవారి మెట్టు నడకమార్గాన్ని వినియోగించు కోవాలని టిటిడి సూచించింది. కరోనా లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో తిరుమలకు భక్తుల రాక తగ్గిన నేపథ్యంలో ఈ మేరకు మరమ్మత్తుల కార్యక్రమం చేపట్టాలని టిటిడి నిర్ణయించింది.

కాగా, తిరుమలలో ఆదివారం నుంచి భక్తుల రద్దీ కాస్త పెరిగింది. కరోనా లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో గత పది, పదిహేను రోజులుగా కేవలం 5 వేలు, ఆ లోపు మంది భక్తులు మాత్రమే శ్రీవారిని దర్శించుకుంటున్న సంగతి తెలిసిందే. కాగా, 2020 సెప్టెంబర్ లో కూడా అలిపిరి మెట్ల మార్గంలో మరమ్మత్తు పనులు చేశారు. ఈ పనులకోసం అప్పట్లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ 20 కోట్ల రూపాయలు విరాళంగా ఇచ్చింది. మామూలు రోజుల్లో దాదాపు 20వేల మంది భక్తులు ఈ మెట్ల మార్గం గుండా స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు కాలినడకన తిరుమల కొండపైకి చేరుకుంటారు.కాగా ఆ దారిలో మరమ్మత్తుల కారణంగా రెండు నెలల పాటు రహదారిని బంద్ చేయనున్నట్లు అధికారవర్గాలు వెల్లడించాయి.

Tirumala alipiri ghat road has been closed for two months