Sunday, September 21, 2025
Homeఆంధ్రప్రదేశ్ వార్తలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ వార్తలుతాజా వార్తలుస్పెషల్ ఆర్టికల్స్

తిరుమల పరకామణి వ్యవహారంపై భూమన సంచలన వ్యాఖ్యలు

1
- Advertisement -
Tirumala Parakamani scam
- Advertisement -

తిరుపతి: తిరుమల పరకామణి వ్యవహారంపై వైసిపి నేత భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పరకామణి వ్యవహారంలో సిబిఐతో విచారణ చేయించాలని డిమాండ్ చేశారు. పరకామణిలో చోరీ విషయాన్ని తామే బయటపెట్టామని,
20 ఏళ్లుగా రవికుమార్ అనే వ్యక్తి చోరీ చేస్తున్నాడని, చంద్రబాబు హయాంలో 15 ఏళ్లు చోరీ జరిగిందని విమర్శలు గుప్పించారు. రవికుమార్‌ను తాము వచ్చాకే పట్టుకున్నామని, రవికుమార్ నుంచి రూ.100 కోట్ల ఆస్తులను రికవరీ చేశామని వెల్లడించారు.15 ఏళ్లలో చంద్రబాబు రవి కుమార్ ను ఎందుకు పట్టుకోలేదని ప్రశ్నించారు. కొట్టేయలనుకున్నవారు దొంగను పట్టుకుంటారా? అని ప్రశ్నించారు. రవి కుమార్ వెనక పెద్దల హస్తం ఉందని ఆరోపణలు చేశారు.

శనివారం ఒక వ్యక్తి సిసి ఫూటేజీలో దొంగతనం చేస్తున్నట్టుగా ఉందని, టిటిడి దగ్గర వీడియోలు ఉంటాయని, ఈ రోజు విజిలెన్స్ బెదిరించి బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. చంద్రబాబు పాలనలో జరిగినవి కూడా బయటపెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. పాత వీడియోలు ఆరేజ్ అయ్యాపోయానని అధికారులు చెప్పడం సరికాదన్నారు. విజిలెన్స్ అధికారులతో దర్యాప్తు చేయించారని, విజిలెన్స్ నివేదికను దమ్ముంటే బయటపెట్టాలని సవాల్ విసిరారు. ఇప్పటివరకు ఎందుకు బయటపెట్టలేదని, దీనికి సంబంధించిన టిడిపి శాసన మండలి సభ్యుడే ప్రశ్నించారని, కానీ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి రామనారాయణ రెడ్డి సమాధానం ఇచ్చారని, ఇప్పటి వరకు నివేదిక ఎందుకు బయటకు రాలేదని ప్రశ్నించారు. ఈ నివేదిక గురించి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడుకి కూడా పూర్తిగా అవగాహన ఉందని, ఎందుకు బయటపెట్టలేదని భూమన బాబును ప్రశ్నించారు.

- Advertisement -
Previous article
గాజులరామారంలో 275 ఎకరాల భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్నాం: రంగానాథ్

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

గాజులరామారంలో 275 ఎకరాల భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్నాం: రంగానాథ్

‘ఒ’ బదులు ‘బి’ బ్లడ్ గ్రూపు ఎక్కించారు… ఎంజిఎం వైద్యుల నిర్వాకం

గుడివాడ ఎంఎల్ఎను అడ్డుకున్న మహిళలు

రాయదుర్గంలో స్కూటీని ఢీకొట్టిన కారు: ఇద్దరు యువకులు మృతి

డివైడర్‌ను ఢీకొట్టిన కారు: ముగ్గురు మృతి

బాలీవుడ్‌లో బంపర్ ఆఫర్

ఆసియా కప్.. నేడు భారత్-పాక్ సూపర్ 4 పోరు..

టెకీలపై ట్రంప్ పిడుగు

నేటి నుంచి బతుకమ్మ

42శాతం రిజర్వేషన్లతోనే స్థానిక సమరం

అధికారం అందుకోవడానికి రోడ్‌మ్యాప్ సిద్ధం

మహిళాశక్తికి వందనం

జన్‌జీని విస్మరిస్తే ఉద్యమాలు తప్పవు

వైద్యం వికటించి బాలిక మృతి

ఐరోపా విమానాశ్రయాలపై సైబర్ దాడి

భారత్ యుద్ధానికి దిగితే పాక్‌కు అండగా సౌదీ పోరాటం: ఖవాజ్ ఆసిఫ్

ఢిల్లీలో వందకు పైగా స్కూళ్లకు బాంబు బెదిరింపులు

వార ఫలాలు (21-09-2025 నుండి 27-09-2025 వరకు)

ఆస్ట్రేలియా మహిళలదే సిరీస్

అదిరిపోయే మాస్ సాంగ్ చిత్రీకరణ..

నవంబర్ 14న ‘శివ’ రీ-రిలీజ్..

టైటిల్ పోరుకు సాత్విక్ జోడీ

బలహీన ప్రధాని నిర్వాకంతోనే వీసా పిడుగుపాటు: ఖర్గే

మోహన్ లాల్‌కు దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు

23 న మేడారంకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి

మంధాన శతకం వృథా.. ఆస్ట్రేలియాపై పోరాడి ఓడిన భారత్

స్టేషన్ ఘన్‌పూర్‌లో తట్టెడు మట్టి ఎందుకు తీయలేదు?: తాటికొండ రాజయ్య

రెండో కాన్పులోనూ ఆడపిల్లే.. తల్లిదండ్రులతో కలిసి భార్యను గెంటేసిన భర్త

కల్వకుర్తిలో కలకలం రేపుతున్న న్యూడ్ వీడియోల బాగోతం

అనుమానమే పెనుభూతమై భార్యను హతమార్చిన భర్త

రాజకీయాల్లో స్పేస్ ఇవ్వరు.. తొక్కుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే: కల్వకుంట్ల కవిత

12 నెలల పసికందును నేలకేసి కొట్టిన తండ్రి

రాష్ట్రంలో 9 గుర్తింపులేని రాజకీయ పార్టీలు రద్దు

కడ్తాల్ చెంచు రైతులకు న్యాయం చేయండి: మంత్రి సీతక్క

ప్రజల ఐక్యతకు బతుకమ్మ పండుగ నిదర్శనం: సిఎం రేవంత్ రెడ్డి

వీసా ఛార్జీల పెంపుదల తెలంగాణకు తీవ్ర నష్టం: మంత్రి శ్రీధర్ బాబు

జార్ఖండ్ బాటలో అన్ని ప్రభుత్వాలు నడవాలి: స్థితప్రజ్ఞ

పటాన్‌చెరులో భారీగా గంజాయి పట్టివేత

ఆస్ట్రేలియాపై స్మృతి మంధాన విధ్వంసం.. తొలి భారత మహిళా క్రికెటర్ గా రికార్డు

రాష్ట్ర ప్రజలకు కెసిఆర్ బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.