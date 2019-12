కేంద్రమంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వ్యాఖ్య

పుణె : ఎవరైతే భారత మాతకు జైకొట్టగలుగుతారో వారే దేశంలో నివసించ గలుగుతారని కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజవాయువుల మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ స్పష్టం చేశారు. పుణెలో అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ (ఎబివిపి) మహారాష్ట్ర యూనిట్ 54 వ వార్షిక మూడు రోజుల సదస్సులో ఆయన మాట్లాడుతూ పౌరసత్వ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా దేశ వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు సాగించిన వారిని ఉద్దేశించి ఆయన తీవ్రంగా విమర్శించారు. పౌరుల జాబితా లేని దేశం ఏదైనా ప్రపంచంలో ఉందా? అని ప్రశ్నిస్తూ జాబితాలో లేని పౌరుల నివాసంతో ఏ దేశం ప్రపంచంలో లేదని ఆయన అన్నారు. స్వాతంత్య్రం కోసం సాగిన పోరాటాన్ని గుర్తు చేస్తూ భగత్‌సింగ్, సుభాష్ చంద్రబోస్ తదితరులు అనేక మంది స్వాతంత్య్రం కోసం పోరాడారని పేర్కొన్నారు. స్వాతంత్య్రం వచ్చిన 70 ఏళ్ల తర్వాత కూడా పౌరసత్వం గురించి ఈ దేశం ఆలోచించాలా వద్దా అని ఆయన ప్రశ్నించారు.

To live in India people will have to say Bharat Mata ki Jai