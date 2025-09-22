Tuesday, September 23, 2025
మంగళవారం రాశి ఫలాలు (23-09-2025)

Today all rasi phalalu
మేషం – పనులు నెమ్మదిగా సాగుతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. రుణాలు తీరుస్తారు. క్రయవిక్రయాలలో లాభాలు పొందుతారు. వ్యాపారాలలో కొంత అభివృద్ధి సాధిస్తారు.

వృషభం –  వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. పెట్టుబడులకు తగిన లాభాలు అంతంత మాత్రమే. ఆశించిన రీతిలో ధనం చేతికి అందదు. నూతన వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునేవారికి కాలం అనుకూలo.

మిథునం – చేపట్టిన పనులు కొంత మందకొడిగా సాగుతాయి. ఇంటా బయట మీదే పై చేయిగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో  తగిన జాగ్రత్తలు అవసరం. నూతన వస్తు సేకరణ చేపడతారు.

కర్కాటకం – వృత్తి, వ్యాపారాలలో విజయం సాధిస్తారు. సంఘంలో ఆదరణ లభిస్తుంది. నూతన వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. కీలక నిర్ణయాల్లో తొందరపాటు వద్దు.

సింహం – ఇంటాబయట ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. అనుకోని అవకాశాలు లభిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో  ఎదురైన ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.

కన్య – ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా వున్న అవసరాలకు డబ్బు అందుతుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగులకు కొత్త హోదాలు పొందుతారు.

తుల –  రుణాలు తీరి ఊరట చెందుతారు. కుటుంబంలో ఏర్పడిన చికాకులు తొలుగుతాయి. ఆరోగ్య, వాహనాల విషయాలలో జాగ్రత్త అవసరం. భూములు క్రయ విక్రయాల్లో లాభాలు పొందుతారు.

వృశ్చికం – ఉద్యోగాలలో సవాళ్ళు ఎదురైనా వాటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. సంతానంనకు నూతన ఉద్యోగావకాశాలు పొందుతారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.ధన లాభం.

ధనుస్సు – ఉద్యోగులకు కొత్త హోదాలు పొందుతారు. బాధ్యతలు పెరిగినా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. సన్నిహితుల నుండి కీలక సమాచారం అందుతుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలు.

మకరం – వృత్తి, వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగులకు ఇంక్రిమెంట్లు పొందుతారు. వివాదాలకు, కోపతాపాలకు దూరంగా వుండండి. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి.

కుంభం – అనుకోని అవకాశాలు లభిస్తాయి. సన్నిహితుల నుండి కీలక సమాచారం అందుకొంటారు. సోదరులను కలిసి ఆనందంగా గడపుతారు. ఉద్యోగాలలో స్థానచలనాలుసంభవిస్తాయి.

మీనం – పనులు నిదానంగా సాగుతాయి. ఆనారోగ్య సమస్యలు ఎదురైన అధిగమిస్తారు. కాంట్రాక్టులు దక్కించుకొంటారు. ఇంటాబయటా ఏర్పడిన చికాకులు తొలగుతాయి.

Weekly rasi phalalu next week

 

మావోయిస్టులకు భారీ ఎదురుదెబ్బ

