నేడు, రేపు పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎండలు, వడగాడ్పులతో ప్రజలు అల్లాడుతుండగా, కొన్ని జిల్లాల్లో ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ శుభవార్త చెప్పింది. నేడు, రేపు పలు జిల్లాలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. వర్షాలు తూర్పు జిల్లాలోని ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉందని, మిగతా జిల్లాలో పొడి వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. వరంగల్ పట్టణం, వరంగల్ గ్రామీణం, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్లగొండ, సూర్యాపేట, మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాతావరణం చల్లబడి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో 41.4 డిగ్రీలు

ఆదివారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాలో నమోదైన పగటి ఉష్ణోగ్రతలు ఇలా ఉన్నాయి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం 41.4 డిగ్రీలు, ఆదిలాబాద్ 41, వికారాబాద్ 40.3, మహబూబ్‌నగర్ 40.1, ఖమ్మం 40, వనపర్తి 39.9, నల్లగొండ 39.8, హైదరాబాద్ 38.7, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి 38.7, రంగారెడ్డి 38.1, నారాయణపేట 39.8, సూర్యాపేట 39.7, కామారెడ్డి 39.5, నాగర్‌కర్నూల్ 39.3, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ 38.9, జోగులాంభ గద్వాల్ 39.2, రాజన్న సిరిసిల్ల 39.1 డిగ్రీలుగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

Today, tomorrow will be thunderstorms, rain forecast in some districts