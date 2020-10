హీరో ప్రభాస్ కు శుభాకాంక్షల వెల్లువ

హైదరాబాద్ : ప్రముఖ టాలీవుడ్ హీరో యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ శుక్రవారం తన 41వ పుట్టిన రోజును జరుపుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయనకు సినీ ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 2002లో ఈశ్వర్ సినిమాతో తన కెరీర్ ను ప్రారంభించిన ప్రభాస్ ఇప్పటి వరకు 19 సినిమాల్లో నటించారు. బాహుబలి సినిమాతో యూనివర్సల్ స్టార్ గా ప్రభాస్ ఎదిగారు. ప్రస్తుతం ఆయన రాధే శ్యామ్ సినిమా చేస్తున్నారు. ప్రభాస్ పుట్టిన రోజుకు ఒక రోజు ముందుగానే రాధే శ్యామ్ నుంచి విక్రమాధిత్యగా ప్రభాస్ లుక్ ను విడుదల చేశారు. శుక్రవారం పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్న ప్రభాస్ కు ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో పాటు సినీ ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

మహేష్‌ బాబు, వరుణ్‌ తేజ్‌,నటి రాశీ ఖన్నా, నిర్మాత బీఏ రాజు, బండ్ల గణేష్‌, గోపిచంద్‌ మలినేని, బాబీ, మెహర్‌ రమేష్‌, సురేందర్‌ రెడ్డి తదితరులు ప్రభాస్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రభాస్ మరిన్ని ఉన్నతశిఖరాలు అధిరోహించాలని వారు ఆకాంక్షించారు. అంతేకాదు హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు మిర్చీ సినిమాలో హెల్మెట్ ధరించి బైక్ పై వెళుతున్న ప్రభాస్ స్టిల్ ను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. ప్రతి ఒక్కరు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలని వారు నగర ప్రజలను కోరారు. విధిగా ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించి ప్రమాదాలు జరగకుండా చూసుకోవాలని వారు నగర ప్రజలకు సూచించారు.

Here’s wishing the darling of millions #Prabhas, a very happy birthday! Wish him all the luck and love! 😇

