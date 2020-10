పెళ్లిసందడిలో హీరోగా శ్రీకాంత్ తనయుడు రోషన్

హైదరాబాద్ : రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వంలో శ్రీకాంత్ హీరోగా 1996లో వచ్చిన సినిమా పెళ్లిసందడి. ఈ సినిమా ఘన విజయం సాధించింది. ఇప్పడు పెళ్లి సందడి పేరుతోనే మరో సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ సినిమాలో శ్రీకాంత్ తనయుడు రోషన్ హీరోగా నటిస్తున్నాడు. రోషన్ ను పరిచయం చేస్తూ ప్రత్యేక వీడియోను విడుదల చేశారు. ‘నిర్మలా కాన్వెంట్ సినిమాలో రోషన్ నటించి నటుడిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఆర్కా మీడియా నిర్మాణంలో పెళ్లి సందడికి స్వీకెల్ రాబోతోంది. ఈ సినిమాకు కీరవాణి సంగీతం అందిస్తుండగా, గౌరీ రోనంకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. శివశక్తి దత్త, చంద్రబోస్ సాహిత్యం అందిస్తున్నారు. రాఘవేంద్రరావు ఈ సినిమాకు దర్శకత్వ పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

Very Happy to share this news.

K Krishna Mohan Rao & @ArkaMediaWorks present,

A RK film associates Production… #PelliSandaD

Meet our hero, Roshan..

An @MMKeeravaani Musical..

Direction Supervision @Ragavendraraoba…

Directed by Gowri Ronanki

Shoot begins soon… pic.twitter.com/ehaGlMsDv5

— SRIKANTH MEKA (@actorsrikanth) October 26, 2020