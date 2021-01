`పుష్ప` సినిమా విడుదల తేదీ ఖరారు

హైదరాబాద్ : ’పుష్ప‘ సినిమా విడుదల తేదీ ఖరారైంది. ఈ సినిమాలో స్టైలిష్‌స్టార్ అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను ప్రముఖ దర్శకుడు సుకుమార్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. రష్మికా మందన్న హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు దేవిశ్రీప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 13న `పుష్ప` సినిమా విడుదల చేయనున్నట్టు అల్లు అర్జున్ ట్విటర్ వేదికగా తెలిపారు. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 13 నుంచి `పుష్ప` సినిమా థియేటర్లలోకి రాబోతోందని, ఈ సినిమా అందరినీ ఆకట్టుకుంటుందని అల్లు అర్జున్ పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాది తన అభిమానులను థియేటర్లలో కలుస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని, సుకుమార్, దేవిశ్రీప్రసాద్‌తో కలిసి మరోసారి మేజిక్ చేస్తానన్న ఆశాభావాన్ని అల్లు అర్జున్ వ్యక్తం చేశారు.

#PUSHPA loading in theatres from 13th August 2021. Excited to meet you all in cinemas this year.Hoping to create the same magic one more time with dearest @aryasukku & @ThisIsDSP .@iamRashmika @MythriOfficial #PushpaOnAug13 pic.twitter.com/tH3E6OpVeo

— Allu Arjun (@alluarjun) January 28, 2021