అక్టోబర్ 13న ’ఆర్ఆర్ఆర్‘ సినిమా విడుదల

హైదరాబాద్ : దిగ్గజ దర్శకుడు రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వస్తున్న సినిమా ’ఆర్ఆర్ఆర్‘. ఈ సినిమాలో యంగ్ టైగర్ ఎన్ టిఆర్ కొమ్రంభీంగా, మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ అల్లూరి సీతారామరాజుగా నటిస్తున్నారు. ఎన్ టిఆర్ కు జోడీగా హాలీవుడ్ నటి ఓవిలియా, రామ్ చరణ్ కు జోడీగా ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి ఆలియా భట్ నటిస్తుండగా, కీలక పాత్రల్లో అజయ్ దేవగణ్, శ్రియ నటిస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమాను వచ్చే అక్టోబర్ 13న విడుదల చేయనున్నట్టు నిర్మాతలు సోమవారం ప్రకటించారు. ’ఆర్ఆర్ఆర్‘ సినిమా విడుదల తేదీని నిర్మాతలు ప్రకటించడంతో ఎన్ టిఆర్, రామ్ చరణ్ అభిమానుల ఆనందానికి హద్దుల్లేకుండా పోయాయి. ప్రస్తుతం ’ఆర్ఆర్ఆర్‘ సినిమా షూటింగ్ హైదరాబాద్ లో జరుగుతోంది.

This October 13, witness Fire 🔥 and Water 🌊 come together as a FORCE that has never been experienced before ✊🏻

The biggest collaboration in Indian cinema is set to deliver a memorable experience!!!

THE RIDE BEGINS…#RRRMovie #RRRFestivalOnOct13th #RRR pic.twitter.com/SawlxK34Yi

