హైదరాబాద్ : మెగా హీరో వైష్ణవ్ తేజ్‌, కృతి శెట్టి జంటగా నటించిన సినిమా ’ఉప్పెన‘. ఈ సినిమాకు ప్రముఖ దర్శకుడు సుకుమార్ శిష్యుడు బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాను ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ పతాకాలపై నిర్మాతలు నవీన్ ఎర్నేని, వై. రవిశంకర్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఫిబ్రవరి 12న ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైంది. ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమా రూ.100 కోట్ల క్లబ్ లో చేరిందని. నిర్మాతలు ట్వీట్ చేశారు. ’ఉప్పెన‘ సినిమా వైష్ణవ్ తేజ్ కు , కృతి శెట్టి లకు మొదటి సినిమా కావడం గమనార్హం. ఈ సినిమా విజయంతో వైష్ణవ్ తేజ్‌, కృతి శెట్టి లకు వరుస ఆఫర్లు వస్తున్నాయి.

Time and again it is proved that nothing can stop Good Cinema ❤️#100CroreGrossForUppena 🌊

