అభిమానులను అలరిస్తున్న మహేశ్ బాబు న్యూలుక్

హైదరాబాద్ : వయస్సు పెరుగుతున్నప్పటికీ సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు రోజురోజుకు యంగ్ గా మారిపోతున్నారు. కరోనా కారణంగా ఇంతకాలం ఇంటికే పరిమితమైన మహేశ్ ఇప్పుడు ఓ యాడ్ షూటింగ్ లో పాల్గొన్నారు. సినిమా సినిమాకు వైవిధ్యం చూపించే మహేశ్ బాబు న్యూ లుక్ బయటకు రావడంతో ఆయన అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. లైట్ గా గడ్డం, మీసాలు, విభిన్న హెయిర్ స్టైల్ తో మహేష్ న్యూ లుక్ ఉంది. ప్రముఖ సెలబ్రిటీ ఫొటోగ్రాఫర్ అవినాష్ గోవారికర్ నేతృత్వంలో ఈ యాడ్ షూటింగ్ జరిగింది. మళ్లీ షూటింగ్ లో పాల్గొనడం తనకు ఆనందంగా ఉందని మహేశ్ బాబు తెలిపారు. కరోనా పట్ల అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఈ షూటింగ్ లో పాల్గొన్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు.
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