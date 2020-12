సాగు సంస్కరణలు ఆగనే ఆగవు : తోమర్

న్యూఢిల్లీ : వ్యవసాయ రంగంలో మరిన్ని సంస్కరణలు చేపట్టాల్సి ఉందని, కేంద్రం ఈ బాకీ మార్పులు చేర్పులన్నింటిని తీసుకువస్తుందని వ్యవసాయ మ్రంతి నరేంద్రసింగ్ తోమర్ తెలిపారు. కేంద్రం సంస్కరణల పేరిట తీసుకువచ్చిన కొత్త చట్టాలు తమక సమ్మతం కాదని రైతులు చెపుతున్న దశలోనే వ్యవసాయం మంత్రి సంస్కరణలు ఆగనే ఆగబోవన్నారు. అయితే సమస్యలుంటే సవ్యమైన చర్చలతోనే పరిష్కారం అవుతాయని, చరిత్ర ఇదే చెపుతోందని వ్యవసాయ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ చెప్పారు. ఆందోళనలో ఉన్న రైతులు త్వరలోనే చర్చలకు ముందుకు వస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. రైతులకు కొత్త చట్టాలపై ఎటువంటి అనుమానాలు ఉన్నా , వీటిని సంప్రదింపులకు రావడం వల్లనే నివృత్తి చేసుకోవచ్చునని చెప్పారు. రైతులు తదుపరి చర్చలకు తేదీ సమయం ఖరారు చేసుకోవాలని కోరుతున్నట్లు తెలిపారు.

Tomar again indicates govt will not roll back Agri laws