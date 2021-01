ఓ బృందం ఏర్పాటు చేసుకుంటే మంచిది

రైతు సమాఖ్యకు తోమర్ సూచన

న్యూఢిల్లీ: రైతులు వచ్చే 10వ దఫా చర్చలకు ముందు అంతర్గత బృందం ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకుంటే మంచిదని రైతు సంఘాలకు కేంద్రం తెలిపింది. నిర్థిష్టంగా చర్చించే అంశాలను ఈ బృందంలో మాట్లాడుకుంటే మంచిదని సూచించింది. శుక్రవారం జరిగిన 9వ దఫా చర్చలు విఫలం అయిన నేపథ్యంలో కేంద్రం స్పందన వెలువడింది. ఏఏ విషయాలపై రైతులు చర్చలు కోరుకుంటున్నారనేది ముందుగా వారిలో వారే తేల్చుకోవల్సి ఉందని కేంద్ర మంత్రిస్థాయి బృందం అభిప్రాయపడింది.

ఇప్పుడు సమగ్ర సవివరణాత్మక చర్చలే జరిగాయని, అయితే ఈసారి కూడా నిర్ణయాత్మక దశకు చేరుకోలేకపొయ్యామని కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ తెలిపారు. చర్చలకు రావడానికి ముందు రైతు సంఘాలు తమలో తాము మాట్లాడుకుని, ఓ బృందం ఏర్పాటు చేసుకుంటే మంచిదని తాము సూచించినట్లు తెలిపారు. చట్టాల గురించి బాగా తెలిసిన వారితో బృందం ఏర్పాటు చేసుకుంటే , కొన్ని నిర్థిష్ట ప్రతిపాదనలతో చర్చలకు వస్తే బాగుంటుందని తాము వారికి తెలియచేసినట్లు తోమర్ చెప్పారు.

సొంతపార్టీలోనే రాహుల్‌కు నగుబాట్లు

కేంద్ర వ్యవసాయ చట్టాలపై కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ విమర్శలను మంత్రి తోమర్ తిప్పికొట్టారు. చట్టాలకు సంబంధించి రాహుల్ కేంద్రంపై అర్థంపర్థం లేని ఆరోపణలకు దిగుతున్నారని మండిపడ్డారు. రాహుల్ ప్రకటనలు, చర్యలకు చివరికి ఆయన సొంతపార్టీ నుంచే తిరస్కరణలు ఎదురయ్యాయని తెలిపారు, వ్యవసాయ రంగంలో సంస్కరణల మాట కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రణాళికలోనే ఉందని, ఇది రాహుల్‌కు తెలియదా? అని ప్రశ్నించారు.

Tomar hints govt may give in to demands of farmers