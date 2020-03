రేపు, ఎల్లుండి ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షాలు

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : పశ్చిమ విదర్భ నుంచి దక్షిణ ఛత్తీస్‌గఢ్ మీదుగా ఇంటీరియర్ ఒరిస్సా వరకు 0.9 కి.మీల ఎత్తు వద్ద ఉపరితల ద్రోణి కొనసాగుతోందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో శని, ఆదివారం మేడ్చల్ మల్కాజ్‌గిరి, నాగర్‌కర్నూల్, మెదక్, హైదరాబాద్, సిద్దిపేట, వరంగల్- పట్టణ, వరంగల్- గ్రామీణం, రంగారెడ్డి, ఖమ్మం, సూర్యాపేట, నల్గొండ, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలలో అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని, ఆదివారం తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

శుక్రవారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొన్ని జిల్లాలో వర్షం కురవగా, మరికొన్ని జిల్లాలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఒకే జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండలతో ప్రజలు బెంబేలెత్తగా మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురవడంతో అక్కడి వాతావరణం చల్లబడింది. రంగారెడ్డి జిల్లా (అబ్ధుల్లాపూర్‌మెట్)లో 74.3 మిల్లీ మీటర్లు, యాదాద్రి భువనగిరి 53.5, నల్లగొండ 47, హైదరాబాద్ 45.8, సూర్యాపేట 42, వరంగల్ రూరల్ 39.3, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి 28.5, జనగాం జిల్లాలో 26.3 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం శుక్రవారం నమోదయ్యిందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

పలుచోట్ల పగటి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు

ఇదిలా ఉండగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలుచోట్ల సాధారణ పగటి ఉష్ణోగ్రతలు ఈ విధంగా నమోదయ్యాయి. వనపర్తి 39.9 డిగ్రీలు, ఖమ్మం 38.8, జోగులాంభ గద్వాల్ 38.8, రంగారెడ్డి 38.8, నాగర్‌కర్నూల్ 38.8, నిర్మల్ 38.6, వికారాబాద్ 38.4, రాజన్న సిరిసిల్ల 38.4, ఆదిలాబాద్ 38.2, సూర్యాపేట 38.2, హైదరాబాద్ 38.2 డిగ్రీల పగటి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయినట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

1.5 కి.మీల ఎత్తు వరకు ఉపరితల ఆవర్తనం

పశ్చిమ విదర్భ దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో 1.5 కి.మీల ఎత్తు వరకు ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఉత్తర ఇంటీరియర్ కర్ణాటక నుంచి దక్షిణ ఇంటీరియర్ కర్ణాటక మీదుగా దక్షిణ తమిళనాడు వరకు 0.9 కి.మీల ఎత్తు వద్ద ఉపరితల ద్రోణి కొనసాగుతోందని అధికారులు తెలిపారు.

Tomorrow there will be mild to moderate Rains