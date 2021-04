హైదరాబాద్ : బాల నటుడిగా రాణించి ’జాంబీరెడ్డి‘ సినిమాతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన తేజ నటిస్తున్న తాజా సినిమా ’ఇష్క్‘. ఈ సినిమాలో తేజకు జోడీగా ప్రియా ప్రకాశ్ వారియర్ నటిస్తున్నారు. నాట్ ఏ లవ్ స్టోరీ అనే ఉపశీర్షికతో వస్తున్న ’ఇష్క్‘ సినిమాను సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ నిర్మిస్తోంది. ఆర్.బి.చౌదరి సమర్పణలో ఎన్వీ ప్రసాద్ , పారస్ జైన్,వాకాడ అంజన్ కుమార్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇటీవల విడుద‌లైన ఈ సినిమా ప్ర‌చార చిత్రాలుఎంత‌గానో ఆక‌ట్టుకున్నాయి. ఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 23న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నారు. ఈ సినిమా నుంచి తాజాగా ట్రైలర్ ను విడుదల చేశారు. ఈ ట్రైలర్ సినిమాపై భారీ అంచనాలు పెంచాయి. ఈ సినిమాకు మహతి స్వరసాగర్ సంగీతం అందించారు. శ్రీమణి సాహిత్యం అందిస్తున్నారు. శ్యామ్ కె. నాయుడు సినిమాటోగ్రాఫర్ గా వ్యవహరిస్తుండగా, వరప్రసాద్ ఎడిటర్ గా , విఠల్ కొసనం ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గా పని చేస్తున్నారు.

This looks very interesting!👌🏻

Here's, the Trailer of #ISHQ, Not a Love Story

▶️https://t.co/RMg4pX4k0C

My best wishes to @tejasajja123 & the whole team! 🤗#ISHQFromApril23rd#PriyaPVarrier #SSRaju @mahathi_sagar #RBChoudary @ProducerNVP #ParasJain @adityamusic #IshqTrailer pic.twitter.com/Stu4YiKpUR

— Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) April 15, 2021