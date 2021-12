ఉద్యోగుల కొత్త పంచాయితీ.. ప్రభుత్వ ఆదేశాలు బేఖాతర్

ఉద్యోగ సంఘాల నాయకుల పైరవీలు?

అన్ని శాఖల ఉన్నతాధికారులపై ఒత్తిడి

ఉద్యోగులకు తలనొప్పిగా మారిన కొత్త జోనల్ విధానం

హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్‌లోనే ఎక్కువగా ఉద్యోగుల ఆప్షన్లు!

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: కొందరు ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు చేస్తున్న పైరవీలతో కొత్త జోనల్ విధానంలో భాగంగా ఉద్యోగులకు ఇబ్బందిగా మారింది. ప్రతి శాఖలోనూ ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతుండడంతో ఆయా శాఖల ఉన్నతాధికారులు ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్టుగా తెలిసింది. ఉద్యోగులకు అన్యాయం జరగకూడదన్న ప్రభుత్వ ఆదేశాలను ఆయా సంఘాల నాయకులు పట్టించుకోకుండా ఆయా శాఖల ఉన్నతాధికారుల మీద ఒత్తిడి తెస్తున్నట్టుగా సమాచారం. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల కొందరు ఉద్యోగులకు పోస్టింగ్‌లు ఇప్పించేలా తమ ప్రయత్నాలను యూనియన్ నాయకులు చేపట్టినట్టుగా తెలిసింది.

సీనియార్టీ జాబితాల్లో మార్పులు చేస్తూ ఉద్యోగ సంఘాలు చెప్పినట్టుగా కొందరు అధికారులు పారదర్శకతకు పాతరేస్తూ అయిన వారిని అందలం ఎక్కిస్తున్నారన్న ఆరోపణ లు సైతం వినిపిస్తున్నాయి. సీనియార్టీ పేరుతో కొందరికే పట్టం కడుతున్నారన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఏ ఒక్క ఉద్యోగికీ అన్యాయం జరగకుం డా సర్దుబాటు ప్రక్రియను సీనియార్టీ ప్రాతిపదికగా పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించినా క్షేత్రస్థాయిలో పట్టించుకోవడం లేదన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా రాత్రికి రాత్రే జాబితాల్లో పేర్లను ఇష్టానుసారంగా మార్చేస్తున్నారన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. సీనియా ర్టీ జాబితాల్లో మార్పులు చేస్తూ అర్హులకు కొన్ని శాఖల ఉన్నతాధికారులు ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నారన్న ప్రచారం జరుగుతోంది.

ప్రస్తుతం రెండున్నర లక్షలమంది విభజన

63 ప్రభుత్వ శాఖల్లో 4.5 లక్షల మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తుండగా, 95 శాతం స్థానికులకు 5 శాతం నాన్‌లోకల్ కు ఉండాలన్న ప్రభుత్వ ఆదేశాలను చాలామంది యూనియన్ నాయకులు తుంగలో తొక్కుతున్నారన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం రెండున్నర లక్షలమంది ఉద్యోగుల విభజన, బదిలీలను ప్రభుత్వ చేపట్టింది. ఈ ప్రక్రియే ప్రభుత్వానికి తలనొప్పిగా మారింది. పలుశాఖల్లో కీలకమైన పోస్టుల్లో ఉన్న ఉద్యోగులకు అన్యాయం జరుగుతోందని, ఉద్యోగుల విభజన, బదిలీల్లో కొత్తజిల్లాల వారీగా స్థానికతను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం లేదని సీనియార్టీలో భాగంగా జూనియర్లకు అన్యాయం జరుగుతుందన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.

పాత ప్రెసిడెన్షియల్ రూల్ ప్రకారం క్యాడర్ స్ట్రెంత్ ఉన్నందున జిల్లాలోని ఉద్యోగులు నష్టపోతున్నారని మరికొందరు ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు పేర్కొంటున్నారు. అన్ని గ్రామాలను జనాభా ప్రాతిపదికగా నాలుగు గ్రేడ్లుగా విభజించిన తర్వాత ఉద్యోగుల పంపిణీ జరపాలని, స్థానికులకు 95 శాతం, నాన్ లోకల్‌కు 5 శాతం కోటా ఉండాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించగా ప్రస్తుత ఈ ప్రక్రియలో ఆ విధానాన్ని అనుసరించడం లేదని ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారికి కేటాయించిన పోస్టులకన్నా అత్యధికులు ఆప్షన్లు ఎంచుకుంటే సీనియార్టీ ప్రకారం కేటాయిస్తారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ ఉద్యోగులకు కేటాయించిన పోస్టుల నిష్పత్తికి అనుగుణంగా విభజన ఉంటుంది. సీనియార్టీతో సంబంధం లేకుండా ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో కేటాయింపు కోరవచ్చు.

70 శాతానికి పైగా వైకల్యం ఉన్నవారు, కుటుంబంలో మానసిక వికలాంగులైన పిల్లలున్నవారు, కారుణ్య నియామకాల్లో భాగంగా నియమితులైన వితంతువులు, మెడికల్ గ్రౌండ్స్‌లో క్యాన్సర్, న్యూరోసర్జరీ, కిడ్నీ, లివర్ ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్, ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారికి ప్రా ధాన్యం ఉంటుంది. దంపతులైన ఉద్యోగులను వీలైనంతవరకు ఒకే లోకల్ క్యాడర్లో ఉండేలా చూస్తారు. అయితే కొన్ని ఉద్యోగ సంఘాల నేతల కనుసన్నల్లోనే బదిలీలు, విభజన ప్రక్రియ జరగడంపై ఉద్యోగులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయడంతో పాటు ప్రభుత్వానికి ఫిర్యాదు చేసినట్టుగా తెలిసింది.

రానున్న రోజుల్లో ఎలా ఉంటుందో…

ఉద్యోగుల బదిలీలపై ఎవరు సంతృప్తిగా లేరని ఉన్నతాధికారులకు ముందుచూపు లేకపోవడంతో కిందిస్థాయి ఉద్యోగులు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. క్యాడర్ స్ట్రెంత్ ఫిక్స్ చేయకుండా బదిలీలు చేపట్టడం వల్ల సీనియర్లు, జూనియర్లు ఇద్దరూ నష్టపోతారని, కొత్తజోన్ల ప్రకారం కొత్త రిక్రూట్‌మెంట్ చేస్తే బాగుంటుందని పలువురు ఉద్యోగులు పేర్కొంటున్నారు. ప్రస్తుత విధానంలో మెజార్టీ ఉద్యోగులు హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ తదితర ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువగా ఆప్షన్ పెట్టుకున్నారని అందరికీ ఈ ప్రాంతాల్లో పోస్టింగ్ ఇవ్వడం సాధ్యం కాదని ప్రభుత్వం పేర్కొంటుంది. ఏదీ ఏమైనా ఉద్యోగుల బదిలీల ప్రక్రియ రానున్న రోజుల్లో ఎలా ఉంటుందో ఆసక్తికరంగా మారింది.

