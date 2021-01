రైతు మేలుకోరే వ్యవసాయ చట్టాలు

పదికోట్ల మందికి తక్షణ ప్రయోజనం

గణతంత్ర అపశృతి దురదృష్టకరం

దుందుడుకు దేశానికి బ్రేక్

ఆత్మనిర్భర్‌తో మున్ముందుకు

పార్లమెంట్‌కు ప్రజలకు రాష్ట్రపతి సందేశం

ప్రతిపక్షాల బహిష్కరణతో నిరసన పంథా

న్యూఢిల్లీ: నూతన వ్యవసాయ చట్టాలను రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్ కోవింద్ గట్టిగా సమర్థించారు. పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సెషన్ ఆరంభ దశలో రాష్ట్రపతి శుక్రవారం ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశంలో ప్రసంగించారు. వ్యవసాయ చట్టాలపై ఎటువంటి అనుమానాలకు తావు ఇవ్వరాదని, వీటి సత్ఫలితాలు 10 కోట్ల మంది సన్నకారు రైతులకు తక్షణమే అందాయని చెప్పారు. రైతులకు ఉపయుక్తమవుతోన్న చట్టాల సమర్థనీయం అన్నారు. ఇక గణతంత్ర దినోత్సవం దశలో హింసాకాండ దురదృష్టకరమని ఖండించారు.

ఇది సాధారణం కాదు దారుణ దురదృష్టకర ఘటన అని స్పందించారు. నిరసనలలో ఉన్న రైతుల ట్రాక్టరు ర్యాలీ నేపథ్యంలో త్రివర్ణ పతాకానికి అవమానం జరగడం అవమానకరం అన్నారు. రాష్ట్రపతి గంట సేపు ప్రసంగించారు. దీనిని కాంగ్రెస్ సహ 20కి పైగా ప్రతిపక్షాలు బహిష్కరించాయి. రైతులు సాగిస్తున్న ఉద్యమానికి సంఘీభావంగా, కేంద్ర వైఖరికి నిరసనగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. రాష్ట్రపతి తమ ప్రసంగంలో చైనా దూకుడుకు భద్రతా బలగాల కళ్లెం, కొవిడ్ నియంత్రణ చర్యలను ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు.

విచ్ఛినకర దేశానికి తగు జవాబు

వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడి (ఎల్‌ఎసి) ఓ దేశం శాంతిని విచ్ఛిన్నం చేసే అతిచర్యలకు పాల్పడిందని చైనా పేరు చెప్పకుండా రాష్ట్రపతి ప్రస్తావించారు. వారి చర్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు , కుదిరిన ఒప్పందాలకు విఘాతంగా ఉందని విమర్శించారు. కట్టుబాట్లను పూర్తిగా గాలికొదిలేసిన రీతిలో ఈ దేశం ప్రస్తావించిందన్నారు. అయితే ఇటువంటి దుందుడుకు చర్యలను మన భద్రతా బలగాలు ధైర్యంగా వీరోచితంగా తిప్పికొట్టాయని , సరిహద్దులలో యధాతథ స్థితిని దెబ్బతీసేందుకు చేసిన పన్నాగాలను వమ్ము చేశారని రాష్ట్రపతి తెలిపారు.

అసాధారణ ఉద్రిక్తలల నడుమ ప్రభుత్వం ఆద్యంతం సునిశిత జాగరూకతతో వ్యవహరించిందని , పరిస్థితిని పర్యవేక్షించుకుని ఎప్పటికప్పుడు సరిహద్దులోకి అదనపు బలగాలను పంపించడం జరిగిందని తెలిపారు. దేశ సాయుధ బలగాల అత్యున్నత ప్రధానాధిపతి హోదాలో ఉండే రాష్ట్రపతి ఈ దశలో భద్రత బలగాల అంకిత భావాన్ని వారి సేవలను కొనియాడారు. విదేశీ దురాక్రమణ యత్నాల దశలో ప్రాణాలు కొల్పోయిన 20 మంది జవాన్లకు తాను జాతితో పాటు మరోమారు నివాళులు అర్పిస్తున్నట్లు ప్రసంగంలో తెలిపారు.

సామూహిక టీకా భేష్

కొవిడ్ నియంత్రణ చర్యల విషయంలో కేంద్రం సమర్థవంతంగా వ్యవహరిస్తోందని రాష్రపతి ప్రశంసించారు. ఓ వైపు ఇతరత్రా నివారణ చర్యలు సాగుతూనే ఉన్నాయి. మరో వైపు సామూహిక కొవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం సాగుతోందని, ఇది ప్రశంసనీయం అని రాష్ట్రపతి తెలిపారు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి ప్రస్తావిస్తూ పలు కారణాలతో తలెత్తిన ఎదురుదెబ్బల నుంచి దేశ ఆర్ఖిక వ్యవస్థ కోలుకుందని, ఇప్పుడు మరింతగా పుంజుకుంటున్న విషయం ఇప్పటి పలు సూచిలతో స్పష్టం అవుతోందన్నారు. వ్యవసాయం, ప్రత్యేకించి చిన్న సన్నకారు రైతాంగ సంక్షేమానికి మోడీ అధికారిక వ్యవస్థ సరైన విధంగా తీసుకుంటున్న చర్యలతో పలు ప్రయోజనాలు చేకూరాయని తెలిపారు. ఇప్పటికే రైతాంగ సంక్షేమం దిశో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైతుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి నేరుగా రూ 1,13,000 కోట్లు వచ్చి చేరిందని చెప్పారు.

తమ ప్రభుత్వం ప్రత్యేకించి చిన్న మధ్యతరహా రైతుల సంక్షేమానికి వారికి వివిధ స్థాయిల్లో మేలు జరిగేందుకు కట్టుబడి ఉందన్నారు. రాష్ట్రపతి తమ ప్రసంగంలో భాగంగా మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీకి, ఈ మధ్యకాలంలో మృతి చెందిన ఆరుగురు ఎంపిలను సంస్మరించుకున్నారు. రాష్ట్రపతి తమ ప్రసంగంలో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఇతర పథకాలను ప్రస్తావించారు. వీటితో పలు విధాలుగా దేశ అభ్యున్నతికి వీలేర్పడుతుందన్నారు. స్వయం సమృద్థి దిశలో భారత్ ఇప్పుడు ప్రపంచానికి ఆదర్శం అన్నారు. ఇప్పటివరకూ దేశం ఉత్పత్తి దేశంగా ఉండగా ఈ పరిధిని విస్తరించుకుని ఇప్పుడు ప్రతి భారతీయుడి జీవన ప్రమాణాలను పెంచే లక్షంతో సాగుతున్నట్లు తెలిపారు. ఇతరులపై ఆధారపడి బతికేవాడు పూచిక పుల్లతో సమానం అనే చాణ్యక్య నీతిని రాష్ట్రపతి ప్రస్తావించారు. ఇతరులపై ఆధారపడకుండా , సొంతకాళ్లపై పూర్తిగా నిలబడే తత్వంతోనే దేశ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందనేది దేశం సాధించి చూపిన నిజం విజయం అన్నారు.

అస్సాం, కేరళ బెంగాలీ కవితలతో ప్రసంగ మెరుపులు

రాష్ట్రపతి కోవింద్ తమ ప్రసంగాన్ని అస్సామ్ కేసరి అంబికాగిరి రాయ్‌చౌదురి కవితతో ఆరంభించారు. ఈ కవి ఐక్యతకు పిలుపు నిచ్చారన్నారు. ఇక మలయాళ కవి వల్లతోల్ దేశ భక్తిని చాటారన్నారు. రాష్ట్రపతి తమ ప్రసంగాన్ని రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ పెద్ద సోదరుడు అయిన కవి జ్యోతిరినిద్రానాథ్ కవిత చరణంతో ముగించారు.

