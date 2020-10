హైద‌రాబాద్ : న‌గ‌ర ప‌రిధిలోని ఔట‌ర్ రింగ్ రోడ్డు(ఓఆర్ఆర్)పై ముఖ్య‌మైన ఇంట‌ర్ సెక్ష‌న్ పాయింట్ల వ‌ద్ద 10 బేసిక్ ట్రామా కేర్ సెంట‌ర్లు ఏర్పాటు చేసిన విష‌యం విదిత‌మే. “వ‌ర‌ల్డ్ ట్రామా డే” సంద‌ర్భంగా… ఈ సెంటర్లను పురపాలక, పట్టణాభివృద్ది శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ ప్రారంభించారు. దీంతో ప్రతి 32 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక ట్రామా కేర్ సెంట‌ర్‌ను ఏర్పాటు చేశామని, పూర్తిస్థాయిలో 24/7 మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుందని కెటిఆర్ చెప్పారు. మంత్రి కెటిఆర్ ఆదేశాల‌తో ట్రామా కేర్ సెంట‌ర్ల‌తో పాటు 10 లైఫ్ సపోర్ట్ అంబులెన్స్‌లు కూడా అందుబాటులోకి వ‌చ్చినట్లు ప‌ట్ట‌ణాభివృద్ధి ముఖ్య కార్య‌ద‌ర్శి అర‌వింద్ కుమార్ వెల్లడించారు. ట్రామా కేర్ సెంట‌ర్ల‌ను శంషాబాద్, టిఎస్‌పిఎ, ఫైనాన్షియ‌ల్ డిస్ర్టిక్ట్, ప‌టాన్ చెరు, దుండిగ‌ల్, శామీర్‌పేట‌, ఘ‌ట్‌కేస‌ర్, ఫెద్దఅంబ‌ర్‌పేట,‌ బొంగులూరు, తుక్కుగూడ ప్రాంతాల్లో‌ ఏర్పాటు చేశారు.

On “World Trauma Day” today, will be dedicating 10 Trauma care centres at important intersections with 10 advance life support Ambulances on #ORR (each covering ~32 kms stretch 24/7) enabling immediate relief in road accidents on ORR@HMDA_Gov @arvindkumar_ias pic.twitter.com/rL2Szn1hbu

