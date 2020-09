రెవెన్యూ కోర్టులు రద్దు

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: ఆర్‌ఓఆర్ చట్టం 2020లో తీసుకున్న విప్లవాత్మకమైన సంస్కరణల్లో భాగంగా రెవెన్యూ కోర్టులు పూర్తిగా రద్దయ్యాయి. ఏళ్ల తరబడి పరిష్కారం కాకుండా రెవెన్యూ కోర్టుల్లో మగ్గుతున్న వ్యాజ్యాలు, క్షేత్రస్థాయిలోని భూ వివాదాల పరిష్కారం ఇక ట్రిబ్యునళ్ల చేతిలోకి వెళ్లనున్నాయి. వేగంగా, పారదర్శకంగా భూ సేవలను అందించేలా తీసుకొచ్చిన ఈ నూతన చట్టంలో వేగంగా తీర్పునిచ్చేలా రెవెన్యూ కోర్టుల స్థానంలో ల్యాండ్ ట్రిబ్యునళ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

జిల్లాలో ట్రిబ్యునల్ చొప్పున రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇప్పటివరకు భూ యాజమాన్య హక్కుల కల్పన చట్టం కింద తహసీల్దార్, ఆర్డీఓ, అదనపు కలెక్టర్లు రెవెన్యూ కోర్టులను నిర్వహించేవారు. ఇక్కడ న్యాయం జరగకపోతే భూ పరిపాలన కమిషనర్ వరకు అప్పీల్ చేసే అవకాశం ఉండేది. భూ వివాదాల్లో ఇరు వర్గాలకు నోటీసులు జారీ చేయడం, తీర్పులు ఇచ్చి, వివాదాలను పరిష్కరించే అధికారులు దిగువ స్థాయిలో ఉండడంతో సత్వర న్యాయం జరగడం లేదని ప్రభుత్వం గుర్తించింది.

తహసీల్దార్ 21,225, ఆర్డీఓల కోర్టుల్లో 13,875 కేసులు

ఈ నేపథ్యంలోనే కొత్త చట్టంలో వీటిని పూర్తిగా రద్దు చేసింది. ఏళ్ల తరబడి భూ యజమానులు రెవెన్యూ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగడం, అప్పీళ్లకు, హైకోర్టులను ఆశ్రయించడం చేస్తున్నారని గుర్తించిన ప్రభుత్వం ట్రిబ్యునళ్లను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే తహసీల్దార్‌ల నుంచి అదనపు కలెక్టర్‌ల వరకు ఉన్న అధికారాలకు కోత పెట్టి రెవెన్యూ కోర్టుల నిర్వహణను పూర్తిగా రద్దు చేసింది.

వాటి స్థానంలో ఇక నుంచి ట్రిబ్యునళ్ల పనిచేయనున్నాయి. ఇప్పటివరకు తహసీల్దార్ కోర్టుల్లో 21,225 కేసులు, ఆర్డీఓల వద్ద 13,875 కేసులు, సంయుక్త కలెక్టర్‌ల వద్ద 6,755 కేసులు, హైకోర్టులో 2,575 కేసులు, సుప్రీంకోర్టులో 6, పార్ట్ బి భూముల వివాదాలు 1.05 లక్షలుగా ఉన్నాయని ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఇకపై ఇవన్నీ ట్రిబ్యునల్ చేతుల్లోకి వెళ్లనున్నాయి. ట్రిబ్యునళ్లకు సివిల్ కోర్టులకు ఉండే అధికారాలను ఇచ్చి రిటైర్డ్ జడ్జిలను ప్రభుత్వం నియమించనుంది.

రెవెన్యూ కోర్టుల్లో 41,961 ఎకరాలు

అయితే గతంలో సేకరించిన ప్రాథమిక వివరాల మేరకు సివిల్ కోర్టుల్లో వివాదాలున్న భూములు 1,11,285 ఎకరాలుగా తేలింది. రెవెన్యూ కోర్టుల్లో 41,961 ఎకరాలకు చెందిన భూములు వివాదాల్లో ఉండగా, భూ బదలాయింపు నిషేధ చట్టం (పిఓటి) వివాదాల భూములు 95,214 ఎకరాలు, కుటుంబ సర్వే రద్దు బదల్ వివాదాలు 2,74,697 ఎకరాలుగా, ఇతర వివాదాలు ఉన్న భూములు 3,98,295 ఎకరాలు ఉన్నట్టు రెవెన్యూ అధికారులు తేల్చారు. ఇందులో కొన్ని కేసులు పరిష్కారం కాగా మరికొన్ని పెండింగ్‌లో ఉన్నట్టుగా ప్రభుత్వం గుర్తించింది.

ఈ నేపథ్యంలోనే రెవెన్యూ కోడ్‌తో పాటు భూ పరిపాలన, రిజిస్ట్రేషన్ సేవలకు సంబంధించి ఇంటిగ్రేటెడ్ ల్యాండ్ రికార్డ్ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టం (ధరణి) వెబ్‌సైట్‌ను పూర్తి స్థాయిలో అమల్లోకి తీసుకొచ్చేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది.తద్వారా భూముల వివరాలను సర్వే శాఖ, రిజిస్ట్రేషన్‌ల శాఖ, బ్యాంకు అధికారులు ఏకకాలంలో వీక్షించేలా లాగిన్ వెసులుబాటును ప్రభుత్వం కల్పించనుంది.

అందులో భాగంగానే ముందుగా సివిల్ కోర్టుల్లో భూ వివాదాలను పరిష్కరించేందుకు జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిలో ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. జిల్లా ట్రిబ్యునల్‌కు కలెక్టర్ లేదా అదనపు కలెక్టర్ చైర్మన్‌గా, రాష్ట్ర స్థాయి అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్‌కు రిటైర్డ్ సీనియర్ సివిల్ జడ్జిని చైర్మన్‌గా నియమించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇక హైకోర్టులో కూడా భూ వివాదాలను తేల్చేందుకు ప్రత్యేక బెంచ్‌ను ఏర్పాటు చేసేందుకు రెవెన్యూ కొత్త చట్టంలో ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

Tribunals to come in place of revenue courts