త్వరలో సిఎంతో త్రిసభ్య కమిటీ భేటీ

ఉద్యోగ సంఘాల వినతులపై నివేదిక సిద్ధం చేస్తున్న కమిటీ,

సిఎం పిలుపు కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఉదోగ సంఘాల నేతలు

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : ఉద్యోగ సంఘాలతో త్రిసభ్య కమిటీ భేటీ ముగిసింది. ఇక ఈ రెండు రోజుల్లో సిఎం కెసిఆర్‌తో త్రిసభ్య భేటీ కానున్నట్టుగా తెలిసింది. ప్రస్తుతం ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు లేవనెత్తిన పలు అంశాలను వారు సిఎంతో చర్చించాలని నిర్ణయించినట్టుగా తెలుస్తోంది. అందులో భాగంగా ప్రతి ఉద్యోగ సంఘం నాయకులను వేర్వురుగా సమావేశానికి పిలిచి వారితో 15 నిమిషాలు మాట్లాడి పలు అంశాలపై విజ్ఞప్తులను త్రిసభ్య కమిటీ స్వీకరించింది. అన్ని వినతులను క్రోడీకరించి దానిపై నివేదికను తయారు చేసే పనిలో త్రిసభ్య ఉన్నట్టుగా తెలిసింది. ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు లేవనెత్తిన అంశాల్లో ముఖ్యంగా ఫిట్‌మెంట్ 7.5 శాతంగా పిఆర్సీ నివేదికలో పేర్కొనడంతో పాటు పదేళ్లకు ఒకసారి వేతన సవరణ చేపట్టాలని పేర్కొనడంపై ఉద్యోగ సంఘాలు అభ్యంతరం చెప్పినట్టుగా సమాచారం.

ప్రతి సంవత్సరం పెన్షన్‌ల చెల్లింపులు

త్రిసభ్య కమిటీతో భేటీ అయిన నేపథ్యంలో సిఎం కెసిఆర్ పిలుపుకోసం ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ రెండు, మూడు రోజుల్లో లేదా ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో సిఎం నుంచి పిలుపు అందే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలిసింది. సిఎం కెసిఆర్‌తో భేటీ అనంతరం సుమారుగా ఫిట్‌మెంట్‌ను 30 శాతానికి తగ్గకుండా ముఖ్యమంత్రిని ఒప్పించాలని ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు భావిస్తున్నారు. అయితే పిఆర్సీ నివేదికలో రాష్ట్రానికి వస్తున్న రాబడిలో 50 శాతానికి పైగా ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్‌లకు పోతున్నాయని, 2014 నుంచి 2018 వరకు చెల్లించిన జీతాల గురించి పిఆర్సీ కమిషన్ తన నివేదికలో పేర్కొంది. దీంతోపాటు రిటైర్డ్ అయిన ఉద్యోగులకు ఇచ్చే పెన్షన్‌ల శాతం కూడా పెరిగిందని, రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తిలో ఉద్యోగుల జీతాలు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల పెన్షన్లకు 5 శాతం వరకు ఖర్చవుతుందని బిస్వాల్ కమిటీ తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులను ఒప్పించి, మెప్పించి 15 శాతం నుంచి 18 శాతం లోపు ఫిట్‌మెంట్‌ను ప్రకటించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్టుగా సమాచారం.

గడిచిన నాలుగేళ్లలో జీతాలు, పెన్షన్లు రూ.35,282 కోట్లు

గడిచిన నాలుగేళ్లలో జీతాలు, పెన్షన్లకు అయిన మొత్తం 2014 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి 2018 ఆర్థిక సంవత్సరం వరకు రూ.35,282 కోట్లు ఖర్చు అయినట్టు పిఆర్సీ కమిటీ తన నివేదికలో పేర్కొంది. అయితే జీతాలు, పెన్షన్‌లకు అవుతున్న ఖర్చులో 2014 ఆర్థిక సంవత్సరం (రాష్ట్ర సొంత రాబడి) 45.8 శాతంగా నమోదు కాగా 2018 ఆర్థిక సంవత్సరం (రాష్ట్ర సొంత రాబడి) 55 శాతంగా నమోదయ్యింది. ఇలా ప్రతి సంవత్సరం ఖర్చులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చించి ఒక నిర్ణయాన్ని ప్రకటించాలని సిఎం కెసిఆర్ నిర్ణయించినట్టుగా సమాచారం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పింఛన్‌దారులకు, ఇతర పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలకు 2016-17లో ఖర్చు చేసిన మొత్తం రూ.9,011కోట్లు కాగా ఇది రెవెన్యూ రాబడుల్లో 10.88 శాతంగా నమోదయ్యింది. రెవెన్యూ వ్యయంలో 11.07 శాతంగా ఉంది. బడ్జెట్ అంచనాల కంటే అధికం కావడంతో ప్రభుత్వపై అధిక భారం పడుతోందని ఆర్థిక నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

2014-15 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ. 12,168 కోట్ల ఖర్చు

2014-15 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఉద్యోగుల వేతనాలకు రూ. 12,168 కోట్లు ఖర్చు కాగా, పింఛన్‌దారులకు రూ.4,210 కోట్లు, 2015-16 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఉద్యోగుల వేతనాలకు రూ. 20,454 కోట్లు ఖర్చు కాగా, పింఛన్‌దారులకు రూ.8,294 కోట్లు, 2016-17 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఉద్యోగుల వేతనాలకు రూ. 21,896 కోట్లు ఖర్చు కాగా, పింఛన్‌దారులకు రూ.9,011 కోట్లు, 2017-18 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఉద్యోగుల వేతనాలకు రూ. 22,896 కోట్లు ఖర్చు కాగా, పింఛన్‌దారులకు రూ.12,298 కోట్లు ఖర్చయ్యింది.

2015 సంవత్సరంలో 43 శాతం ఫిట్‌మెంట్

2015 సంవత్సరంలో ఉద్యోగులతో సిఎం కెసిఆర్ సమావేశమై 43 శాతం ఫిట్‌మెంట్‌ను ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. 9వ పిఆర్సీలో ఉద్యోగి వేతనం సుమారు 19 వేల నుంచి రూ.45 వేలకు చేరుకుంది. 10 వ పిఆర్సీలో 43 శాతం ఫిట్‌మెంట్ ప్రకటన తరువాత సుమారు రూ.40 వేల నుంచి రూ.93 వేలకు వేతనం పెరిగింది. ప్రస్తుతం గ్రూప్ అధికారుల జీతం లక్ష పైచిలుకు ఉంటుందని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. వీరితో పాటు పారిశుద్ధ కార్మికుల వేతనాలు గతంలో రూ.7 వేలు ఉండగా, ప్రస్తుతం అది రూ.17 వేలకు, ఔట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల వేతనం గతంలో రూ.8 వేలు, ప్రస్తుతం రూ.17 వేలకు, అంగన్‌వాడీ టీచర్లకు గతంలో రూ.4 వేలు, ప్రస్తుతం రూ.10,500, ఆశావర్కర్ల జీతం గతంలో రూ.1,500లు కాగా, ప్రస్తుతం రూ.6 వేలను అందుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులను సంతృప్తి కలిగించేలా ఫిట్‌మెంట్ ప్రకటించాలని సిఎం కెసిఆర్ నిర్ణయించినట్టుగా సమాచారం.

Tripartite committee is going soon to meet the cm kcr