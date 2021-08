ఇందిరాగాంధీ కుటుంబం దేశాన్ని దోచుకున్నది

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్‌రెడ్డి ఒక చోర్… లఫంగ, బ్లాక్‌మెయిలర్, దళిత ద్రోహి అంటూ టిఆర్‌ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు మరోసారి తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకపడ్డారు. రాష్ట్రంలో సోనియాగాంధీ రాజ్యం వచ్చుడేమోగానీ ఆయన మాత్రం జెలుకు వెళ్ళడం మాత్రం ఖాయమన్నారు. సిఎం కెసిఆర్ ఒక సైగ చేస్తే చాలు… మూడు ఫీట్లు ఉన్న రేవంత్‌రెడ్డి టిఆర్‌ఎస్ గాలికి కొట్టుకుపోతారని వారు హెచ్చరించారు. 75 సంవత్సరాలపాటు దేశాన్ని ఇందిరాగాంధీ కుటుంబం నిలువునా దోచుకున్నదని ఆరోపించారు. ఆయన చదువులేని సన్నాసి లాగా మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. దళితులకు విద్యను దూరం చేస్తున్నారు అనే వ్యాఖ్యలను వెంటనే రేవంత్ వెనక్కి తీసుకోవాలన్నారు. లేనిపక్షంలో తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కొనాల్సి ఉంటుందని వారు హెచ్చరించారు.

దళితుల కోసం సిఎం కెసిఆర్ రూ.55వేల కోట్లు ఖర్చు చేశారన్నారు. మరోవైపు దేశంలోనే చరిత్రపుటల్లోకి ఎక్కించే విధంగా దళితులకు ఆర్ధికం చేయూతనించేందుకు దళిత బంధు పథకాన్ని తీసుకొస్తే… దానిపై కూడా లేనిపోని ఆరోపణలు చేస్తున్నారన్నారు. ఈ పరిణామాలను చూస్తుంటే రేవంత్ దళితులకు న్యాయం జరగడం ఎంత మాత్రం ఇష్టం లేనట్లగా కనిపిస్తోందన్నారు. గురువారం టిఆర్‌ఎస్‌ఎల్‌పి కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ప్రభుత్వ విప్ గువ్వల బాలరాజు, పియుసి ఏ జీవన్ రెడ్డి, శాసనసభ్యులు ఆళ్ళ వెంకటేశ్వర్‌రెడ్డి తదితరులు మాట్లాడుతూ, రేవంత్‌పై నిప్పులు చెరిగారు. తప్పుడు ప్రచారం చేయడంలో రాష్ట్రంలో రేవంత్‌కు మించిన వ్యక్తి మరోకరు లేరన్నారు. రావిర్యాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహించిన సభలో రేవంత్ తప్పుడు కూతలు కూశారన్నారు. ఆయన చేసిన ప్రసంగంలో ఇసుమంతైనా నిజం లేదన్నారు. ఇలాగే తప్పుడు మాటలు మాట్లాడితే పెద్దమ్మ టెంపుల్ దగ్గరే ఆయనకు తగు రీతిలో బుద్దిచెబుతామని హెచ్చరించారు.

టిఆర్‌ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చిన ఏడేళ్లలో 26వేల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయడంతో పాటు మహిళా రుణాలకు రూ.200 కోట్ల వడ్డీ చెల్లించామన్నారు. అన్ని వర్గాల సంక్షేమం కోసం ప్రత్యేకంగా పథకాలను చేపడుతున్నామన్నారు. రాష్ట్రంలో చేపడుతున్న పథకాలు దేశంలో మరెక్కడ అమలు కావడం లేదని, అందుకనే రేవంత్‌రెడ్డి లాంటి వాళ్లు తట్టుకోలేకపోతున్నారని మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో దళిత గిరిజనుల వెనుకబాటుకు కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా? అని నిలదీశారు. అణగారిన వర్గాలను ఆ పార్టీ కేవలం ఓటు బ్యాంకుగా మాత్రమే చూసిందన్నారు. తెలంగాణ ఇవ్వడం లేదని రంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన అమరుడు యాదవరెడ్డి సోనియమ్మ సాక్షిగా ఢిల్లీలో ఆత్మబలిదానం చేసుకున్నారు. ఆయనను రేవంత్ ఎందుకు పరామర్శించలేదన్నారు.

ప్రింటింగ్ ప్రెస్‌లో పనిచేస్తూ, గోడలమీద రాతలు రాసే రేవంత్ రెడ్డి వేల కోట్లకు ఎలా ఎదిగారు? అని ప్రశ్నించారు. మరో 20 ఏళ్ళు కూడా రాష్ట్రంలో టిఆర్‌ఎస్ పార్టీ అధికారంలోనే ఉంటుందన్నారు.

దేశంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టని విధంగా రాష్ట్రంలో టిఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం పెద్దఎత్తున అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తుంటే వాటిని కూడా దిక్కుమాలిన కాంగ్రెస్ నేతలు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని వారు మండిపడ్డారు. కొంతమంది అవుట్ డేటెట్ నేతలు, బజనపరులను చూసుకుని రేవంత్‌రెడ్డి ఎగిరెగిరి పడుతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. మేము గనుక మా శక్తి (టిఆర్‌ఎస్)ని ఉపయోగిస్తే- రేవంత్ గజ్వెల్‌లో కాలుకూడా పెట్టలేడన్నారు. రైతుబంధుపై విమర్శలు చేస్తున్న కాంగ్రెస్ నేతలు…ఆ పథకాన్ని వస్తున్న డబ్బులులు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారని వారు ప్రశ్నించారు. దళితబంధుపై ప్రభుత్వ వాదనతో కోర్టు ఏకీభవించిందని ఈ సందర్భంగా వారు గుర్తు చేశారు. పథకాలు అమలు కోసం ఎవరైన కోర్టుకు పోతారుగానీ ఆపడానికి కాదన్నారు. ఇప్పటికైనా రేవంత్‌రెడ్డి నోటిని అదుపులో పెట్టుకోవాలని సూచించారు. లేనిపక్షంలో గజ్వేల్ సభను అడ్డుకుని తీరుతామన్నారు.

భాష చూస్తుంటే బాధేస్తోంది

రేవంత్ రెడ్డి భాష చూస్తుంటే బాధ కలుగుతుందన్నారు. రాజకీయ నేతలు తమ భాషపై రాష్ట్ర ప్రజానికి ఏమిసందేశం ఇస్తున్నామో ఒక్కసారి ఆలోచించాలన్నారు. 40 ఏళ్ళు రాజకీయ చరిత్ర ఉన్న కాంగ్రెస్ నేతలు సైతం రేవంత్‌రెడ్డి భాష చూసి అశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. దళితబంధును చూసి బిజెపి, కాంగ్రెస్ పార్టీలకు మతిపోతున్నదన్నారు. ఇన్నేళ్లలో దళితుల అభివృద్ధి కోసం ఎవరైనా ఇలాంటి ఆలోచన చేశారా? అని వారు ప్రశ్నించారు.

హుజూరాబాద్‌లో దమ్ముంటే డిపాజిట్ తెచ్చుకోవాలి

కాంగ్రెస్ పార్టీకి రానున్న హుజూరాబాద్ ఎన్నికల్లో కనీసం డిపాజిట్ కూడా దక్కదన్నారు. రేవంత్‌కు ధైర్యం ఉంటే డిపాజిట్‌ను దక్కుంచుకుని మాట్లాడాలని వారు సవాల్ విసిరారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పని అయిపోయిందన్నారు. కాస్తో…కూస్తో అక్కడక్కడ కనిపించే ఆ పార్టీకి రేవంత్ రెడ్డి పిసిసి అధ్యక్షుడు అయిన తరువాత అది కూడా పోయిందన్నారు. నిన్నగాక మొన్న కాంగ్రెస్‌లోకి వచ్చిన రేవంత్‌రెడ్డి పిచ్చిపిచ్చిగా మాట్లాడితే…. టిఆర్‌ఎస్ శ్రేణులు ఊరుకునేది లేదన్నారు.

రేవంత్‌కు కొలువు ఇప్పించిందే కెసిఆర్!

రేవంత్‌రెడ్డికి పిసిసి అధ్యక్ష పదవి ఇప్పించిందే కెసిఆర్ అని అన్నారు. ఆయన ప్రత్యేక తెలంగాణ కోసం ఉద్యమం చేసి ఉండని పక్షంలో మన రాష్ట్రం ఏర్పాటు అయి ఉండేదా? అని ప్రశ్నించారు. అప్పుడు రేవంత్‌కు అధ్యక్ష పదవి వచ్చి ఉండేదా? అని నిలదీశారు. కెసిఆర్ దయతోనే రేవంత్‌కు ఆ పదవి వచ్చిందన్న విషయాన్ని ఈసందర్భంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నారు. తెలంగాణ ఇచ్చామని చెప్పుకున్న కాంగ్రెస్‌ను రాష్ట్ర ప్రజలు 200 కిలోమీటర్ల లోతులో పాతరపెట్టారన్నారు. ఇక ఎక్కడి నుంచి సోనియా రాజ్యం వస్తుందన్నారు. 2009లో కొడంగల్‌లో ఎలా గెలిచావ్.. తమ పొత్తు వల్ల కాదా? అని రేవంత్‌ను ఉద్దేశించి ప్రశ్నించారు. కెసిఆర్, కెటిఆర్ తమను ఆదేశిస్తే.. రేవంత్‌ను 300కిలో మీటర్ల లోతుకు తొక్కుతామని హెచ్చరించారు.

తాలిబన్ల తరహాలో వ్యవహరిస్తున్నారు

ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో తాలిబండ్ల తరహాలో రేవంత్‌రెడ్డి వ్యవహరిస్తున్నారని శాసనసభ్యులు మంచిరెడ్డి కిషన్‌రెడ్డి ,కెపి వివేకానంద, ఎంఎల్‌సి శంభీపూర్‌రాజులు ఆరోపించారు. సిఎం కెసిఆర్ చేస్తున్న అభివృద్ధిని చూసి ఆయన విషం కక్కుతున్నారని మండిపడ్డారు. రేవంత్‌కు పదవులపై తప్ప… ప్రజల మీద ఏ మాత్రం అభిమానం లేదన్నారు. రేవంత్ తన ఊర్లో దళితులను ఎప్పుడైనా గౌరవించారా? అని ప్రశ్నించారు. రేవంత్ రెడ్డి ఏకైక లక్ష్యం కావడమేనన్నారు. ఇందుకోసం ఎన్ని అడ్డదారులు తొక్కడానికేనా సిద్దంగా ఉన్నారని విమర్శించారు. ముఖ్యమంత్రి కావాలంటే విమర్శలు కాదు- …ప్రజల మనసులు గెలుచుకోవాలని సూచించారు. ఏమాత్రం అవగాహన,- ఆలోచనలేని వ్యక్తి రేవంత్ అని అన్నారు. ఆయన లాగా తిట్లపురాణం మాకు వచ్చు అన్న విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు అని అన్నారు. తన పదవికి ఉన్న హుందా తనాన్ని మరిచి రేవంత్ మాట్లాడుతున్నారన్నారు.

రేవంత్‌రెడ్డి చంద్రబాబు డైరెక్షన్‌లో మాట్లాడుతున్నారని వారు ఆరోపించారు. వారు ప్రజాస్వామ్య హంతకులని ఆరోపించారు. టిఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేందుకు వారిద్దరు కలిసి కుట్ర చేసింది నిజం కాదా? అని మండిపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డికి దమ్ముంటే హుజురాబాద్‌లో డిపాజిట్లు తెచ్చుకుని మాట్లాడాలని సవాల్ విసిరారు. పిసిసి పదవి రాగానే కొమ్ములు వచ్చాయనే విధంగా వ్యవహరించడం తగదన్నారు. ప్రభుత్వంలో పాలనాపరమైన తప్పులు ఉంటే సూచనలు చెయ్యాలే కానీ ఇష్టమొచ్చినట్లు తిడితే ఊరుకునేది లేదన్నారు. ఒక పిచ్చికుక్క… కంచర గాడిదలాగా మాట్లాడితే తగు మూల్యం చెల్లించక తప్పదని హెచ్చరించారు.

