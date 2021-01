కెటిఆర్‌ను సిఎం చేస్తే తప్పేమిటి?

టిఆర్‌ఎస్‌లో రోజురోజుకూ బిగ్గరవుతున్న గళం

ఇటీవల స్పీకర్ పోచారం, కౌన్సిల్ చైర్మన్ గుత్తా, మంత్రులు ఈటల, శ్రీనివాస్ గౌడ్, తాజాగా తలసాని, తదితరులు… అందరిదీ ఒకే మాట… కెటిఆర్ సిఎం అయితే అంతకంటే ఆనందం ఉండదు

యువకుడు, విద్యావంతుడు, అన్ని అంశాలపై సమగ్రమైన అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి కెటిఆర్. అలాంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కుర్చుంటే రాష్ట్రానికి మరింత ప్రయోజనం ఉంటుంది. దీనిపై కెసిఆర్ సరైన సమయంలో నిర్ణయం తీసుకుంటారు. – తలసాని, బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్, షకీల్

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: కెటిఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయితే తప్పేంటి… సిఎంగా ఉండాల్సిన లక్షణాలన్నీ ఆయనలో పుష్కలంగా ఉన్నాయని మంత్రులు, శాసనసభ్యులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. కెటిఆర్‌కు మద్దతుగా వారు తమ గళం విప్పుతున్నారు. ఆ సంఖ్య టిఆర్‌ఎస్‌లో రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది. యువనేత అయిన కెటిఆర్‌కు సిఎంగా బాధ్యతలు అప్పగిస్తారని రాజకీయవర్గాల్లో కొంతకాలంగా జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది. ఇలాంటి తరుణంలో మంత్రులు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు సైతం ఇందుకు ఊతమిస్తున్నాయి. తాజాగా బుధవారం మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యా దవ్ కెటిఆర్‌ను సిఎం చేస్తే తప్పేంటని వ్యాఖ్యానించారు. యువకుడు, విద్యావంతుడు, అన్ని అం శాలపై సమగ్రమైన అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి కెటిఆర్ అని అన్నారు. అలాంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కుర్చుంటే రాష్ట్రానికి మరింత ప్రయోజనం ఉంటుందన్నారు.

దీనిపై కెసిఆర్ సరైన సమయంలో నిర్ణయం తీసుకుంటారని పేర్కొన్నారు. కెసిఆర్ అభీష్టం మేరకు కెటిఆర్‌ను సిఎంగా ప్రకటిస్తే అంతకంటే ఆనందం తనకు మరోటి ఉండదన్నారు. కాగా నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన శా సనసభ్యులు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్, షకీల్‌లు సైతం అ క్కడ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, కెటిఆర్ ముఖ్యమంత్రిని చేయాలని బహిరంగంగానే కోరారు. ఆ యన ముఖ్యమంత్రి అయితే రాష్ట్రం మరింత అభివృద్ధి సాధిస్తుందని బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్, షకీల్‌లు పేర్కొన్నారు. పార్టీ అధినేత ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని బాజిరెడ్డి కోరారు. వచ్చే అసెంబ్లీ సమావేశాలు కెటిఆర్ అధ్యక్షతన జరగాలన్నదే తన ఆకాంక్షగా షకీల్ వ్యాఖ్యానించారు. కెటిఆర్‌ను సిఎం చేయాలని రాష్ట్రంలోని యువత కూడా కోరుకుంటోందన్నారు. ఆయన సిఎం అయితే పార్టీలోని యువతకు పదవులు వస్తాయని సంకే తం ఇచ్చినట్టు అవుతోందన్నారు.

కెటిఆర్ సిఎం అయ్యేలా ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలని శాసనసభ్యులు షకీల్ కోరారు. ఇప్పటికే పలు అధికారిక కార్యక్రమాలు, శాఖల సమీక్షలు, పార్టీ వ్యవహారాలు చూస్తూ కెటిఆర్ ముఖ్యమైన బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్నారని వారు పేర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కెటిఆర్‌కు సిఎం బాధ్యతలు అప్పగించడంలో ఎవరికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదన్నారు. ఇటీవల రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్, రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి వి. శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌తో పాటు రాజ్యాంగపరమైన అ త్యున్నత పదవిలో ఉన్న శాసనమండలి చైర్మన్ గు త్తా సుఖేందర్ రెడ్డి, శాసనసభ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి సైతం సిఎం పదవికి కావల్సిన అన్ని అర్హతలు కెటిఆర్‌కు ఉన్నాయని వ్యాఖ్యానించిన విషయం తెలిసిందే.

ఇలా వరుసగా మంత్రులు, అధికార పార్టీ శాసనసభ్యులు సిఎం మార్పుపై మాట్లాడుతుండడంతో త్వరలోనే కెటిఆర్ ముఖ్యమంత్రి కానున్నరన్న ప్రచారం యమస్పీడ్‌గా సాగుతోంది. ఇప్పటికే టిఆర్‌ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షునిగా ప్రస్తుతం కెటిఆర్ పార్టీ వ్యవహారాల్లో క్రీయశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత లోక్‌సభతో పాటు స్థానిక సంస్థలు, జిహెచ్‌ఎంసి ఎన్నికల్లో వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌గా ఆయన చాలా కీలకంగా వ్యవహరించారు. అయితే సిఎం బాధ్యతల అప్పగింతపై ఇప్పటికే అనేకసార్లు కెటిఆర్ ఖండించారు. కెసిఆరే ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటారని ఆయన పలుమార్లు స్పష్టం చేశారు. ఇప్పుడు ప్రచారం ఊపందుకోవడంతో మరోసారి కెటిఆర్ ఏం చెబుతారనే విషయం ప్రస్తుతం రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది.

TRS Ministers and MLAs bat for KTR as next CM