రాష్ట్ర ప్రజలకు మంత్రుల ఉగాది శుభాకాంక్షలు

హైదరాబాద్ : ‘శుభకృత్’ అంటే శుభాలను కలిగించేదని.. పేరుకు తగ్గట్టుగా తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది కొత్త ఏడాదిలో అందరికీ శుభమే జరగాలని రాష్ట్రమంత్రులు ఆకాంక్షించారు. ఈ సంవత్సరంలో కరోనా మహమ్మారి నుంచి కొంత ఉపశమనం పొందాం… ‘శుభకృత్’ ఉగాదిలో కరోనా పూర్తిగా తొలగిపోవాలని కోరుకున్నట్లు దేవాదాయ శాఖ మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకరణ్‌రెడ్డి పేర్కొన్నారు. శుభకృత్ నామ సంవత్సరం మాత్రమే కాదు.. యువతీ యువకులకు ఉద్యోగ నామ సంవత్సరమని సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ తెలిపారు.

టీ- సాట్ సేవలను యువత వినియోగించుకోవాలని కోరారు. కొత్త ఏడాదిలో అందరికీ శుభమే జరగాలని రాష్ట్ర బిసి సంక్షేమ, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ అకాంక్షించారు. తెలుగు నూతన సంవత్సరాన్ని ఆనందోత్సాహాలతో, సుఖ సంతోషాల మధ్య అన్ని వర్గాల ప్రజలు జరుపుకోవాలని రాష్ట్ర ఆర్థిక, వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి హరీశ్‌రావు ఆకాంక్షించారు. దేశంలోనే అత్యధిక నిధులతో తెలంగాణలో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నామని రాష్ట్ర గిరిజన, స్త్రీ-శిశు సంక్షేమ శాఖల మంత్రి సత్యవతిరాథోడ్ అన్నారు. సుఖ, సంతోషాలతో అన్ని శుభాలతో జీవించాలని ఆమె ఆకాంక్షించారు.

