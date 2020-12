ఓటేయడం బాధ్యతగా భావించాలి : కవిత

హైద‌రాబాద్‌: ఓటేయడం బాధ్యతగా భావించాలని టిఆర్ఎస్ ఎంఎల్ సి కల్వకుంట్ల కవిత అన్నారు. గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఆమె బంజారాహిల్స్‌లోని బీఎస్‌జీఏవీ ప‌బ్లిక్ స్కూల్‌లో తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. అనంతరం ఆమె గ్రేటర్ ఎన్నికలపై ట్విట్టర్ ద్వారా స్పందించారు. ప్రతిఒక్కరు ఓటేయాలని, ఓటేయని పక్షంలో ప్రశ్నించే హక్కు కోల్పోతామని ఆమె స్పష్టం చేశారు. తాను ఓటేశానని, ప్రతిఒక్కరు విధిగా ఓటేయాలని ఆమె నగర ప్రజలను కోరారు. హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధిని చూసి ఓటేయాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. అభివృద్ధిని కాంక్షించే వారి కే ఓటివ్వాలని ఆమె పేర్కొన్నారు.

I casted my vote. Hyderabad, do come out and vote! #GHMCElections2020 #VoteHyderabad pic.twitter.com/BTZ8CMcuis

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) December 1, 2020