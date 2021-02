ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి : కవిత

హైద‌రాబాద్ : ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని టిఆర్ఎస్ ఎంఎల్ సి కల్వకంట్ల కవిత ప్రజలకు సూచించారు. ప్రపంచ క్యాన్స‌ర్ డే సంద‌ర్భంగా క‌విత ట్వీట్ చేశారు. ఆరోగ్యం ప‌ట్ల జాగ్ర‌త్త‌గా, అప్రమత్తంగా ఉండేందుకు క్యాన్సర్ డే సందర్భంగా ప్రతిఒక్కరు ప్ర‌తిజ్ఞ చేయాలని ఆమె పేర్కొన్నారు. ధృఢ సంకల్పంతో, స‌కాలంలో రోగ నిర్ధార‌ణ‌, సమ‌ర్థ‌వంత‌మైన వైద్య సంర‌క్ష‌ణ‌తో క్యాన్స‌ర్‌ను ఓడించ‌వ‌చ్చని ఆమె స్పష్టం చేశారు. క్యాన్స‌ర్ నివార‌ణ‌, రోగ నిర్ధార‌ణ‌, చికిత్స‌ను ప్రోత్సహించాలని ఆమె తెలిపారు. క్యాన్సర్ ప్రాణాంతక వ్యాధి కాదని, ముందుగా ఈ రోగాన్ని గుర్తించి వైద్యం చేయించుకుంటే కోలుకోవచ్చని ఆమె పేర్కొన్నారు.

This #WorldCancerDay let us take a pledge to be careful and caring towards our health. Cancer can be defeated with strong will, timely diagnosis and with efficient medical care. Let us all encourage the prevention, detection, diagnosis and treatment of cancer. pic.twitter.com/EE279dOjGR

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) February 4, 2021