కరోనా పట్ల నిర్లక్ష్యం వద్దు : ఎంఎల్ సి కవిత

హైద‌రాబాద్ : క‌రోనా పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తే భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందని, ఈ వైరస్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని టిఆర్ఎస్ ఎంఎల్ సి కల్వకుంట్ల కవిత రాష్ట్ర ప్రజలను కోరారు. రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆమె ప్రత్యేక హెల్ప్ లైన్ నంబర్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ మేరకు కవిత సోమవారం ట్వీట్ చేశారు. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో కరోనా కేసులు అధికమవుతన్న దృష్ట్యా, ప్రజలకు సాయం అందించేందుకు ప్రత్యేక ఫోన్ నంబర్లను ఏర్పాటు చేసిన‌ట్లు ఆమె తెలిపారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 040-23599999 / 89856 99999, నిజామాబాద్ కార్యాలయంలో 08462- 250666 ద్వారా కరోనా విషయంలో ప్రజలకు సహాయసహకారాలు అందిస్తామ‌ని ఆమె పేర్కొన్నారు. ప్రజల నుంచి నిరంతరం ఫోన్ కాల్స్, మెస్సేజ్ లు వస్తున్న దృష్ట్యా ప్రత్యేక ఫోన్ నంబర్ల ఏర్పాటు చేసినట్టు ఆమె వెల్లడించారు. అర్హులైన ప్రతిఒక్కరు కరోనా టీకా వేయించుకోవాలని ఆమె సూచించారు. టీకా పట్ల ఎటువంటి అపోహలు పెట్టుకోవద్దని, టీకా తీసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి హాని జరగదని ఆమె తేల్చిచెప్పారు.

Been continuously receiving calls & messages for assistance related to COVID-19. Kindly contact my office Hyd : 040-23599999 / 89856 99999

Nzb : 08462- 250666 for any #COVID19 related request or query. My team will be available round the clock for your service. #WearAMask

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) April 12, 2021