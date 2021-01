సిపిఐ నేత రాజాను పరామర్శించిన కవిత

హైదరాబాద్‌: అస్వస్థతకు గురై కోఠి కామినేని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న సిపిఐ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి డి.రాజాను టిఆర్ఎస్ ఎంఎల్ సి కల్వకుంట్ల కవిత ఆదివారం ఉదయం పరామర్శించారు. హైదరాబాద్ నగరంలో జరుగుతున్న సిపిఐ జాతీయ సమితి సమావేశాల్లో పాల్గొన్న ఆయన శనివారం స్వల్ప అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీంతో వెంటనే పార్టీ నాయకులు రాజాను కోఠిలోని కామినేని ఆసుపత్రికి తరలించారు. రాజాను పరామర్శించిన వారిలో కవితతో పాటు సిపిఐ అగ్రనాయకులు నారాయణ, చాడ వెంకట్ రెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు. సిపిఐ జాతీయ సమితి సమావేశాలు శుక్రవారం హైదరాబాద్ లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సమావేశాల్లో పాల్గొన్న రాజా అస్వస్థతకు గురికావడంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రసుత్తం రాజా ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని కామినేని వైద్యులు తెలిపారు. షుగర్‌ లెవల్స్‌ పడిపోవడంతో రాజా అస్వస్థతకు గురయ్యారని, ఆయన చికిత్స చేస్తున్నామని వైద్యులు పేర్కొన్నారు.

Visited senior leader D Raja Ji at the hospital where he is currently under treatment. I wished him for a speedy and healthy recovery. pic.twitter.com/4RY5VZDd58

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) January 31, 2021