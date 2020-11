భవిష్యత్ అంతా ఈ త్రీడిదే

ఐదేళ్లలో ఐటి పెట్టుబడులు రెట్టింపయ్యాయి

హైదరాబాద్ అత్యంత సురక్షితం

నగరానికి బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఒక్కరోజులో రాలేదు : హెచ్‌ఐసిసి సెమినార్‌లో మంత్రి కెటిఆర్

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : భవిష్యత్‌లో డీకార్బనైజేషన్, డిజిటలైజేషన్, డీసెంట్రలైజేషన్ అనే ఈ మూడు ‘డీ’లకే అధిక ప్రాధాన్యత లభిస్తుందని టిఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మంత్రి అని కెటిఆర్ వివరించారు. వీటిని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విస్తరింపచేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇప్పటికే ఆ కార్యచరణ సిద్ధంగా ఉందని మంత్రి అన్నారు. హైదరాబాద్ హైచ్‌ఐసిసిలో నిర్వహించిన ‘బ్రాండ్ హైదరాబాద్ ఫ్యూచర్ రెడీ’ సదస్సుకు ఆయన ముఖ్య అతిధిగా హజరయ్యారు. ఈ సందర్బంగా మంత్రి కెటిఆర్ మాట్లాడుతూ…ఇతర మెట్రో నగరాలతో పోల్చితే హైదరాబాద్ అత్యంత సురక్షిత నగరమన్నారు. ఈక్రమంలోనే గత ఐదేళ్లల్లో వివిధ నూతన సంస్థలు వచ్చాయని ఆయన గుర్తుచేశారు. ముఖ్యంగా ఐటీ పెట్టుబడులు రెట్టింపయ్యాయని పేర్కొన్నారు.

ఇప్పటికే ఐదు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఐటీ కంపెనీలు హైదరాబాద్‌ను తమ రెండో చిరునామాగా ప్రకటించాయని మంత్రి వెల్లడించారు. వివిధ కంపెనీలు ప్రకటించిన పెట్టుబడుల్లో 40 శాతం ఇప్పటికే కార్యరూపం దాల్చాయని ఆయన వివరించారు. అయితే ఒక్కరోజులోనే హైదరాబాద్‌కు ఇంత బ్రాండ్ ఇమేజ్ రాలేదని, దీని వెనక తమ ప్రభుత్వం ఎంతో కృషి చేసిందన్నారు. ప్రస్తుతానికి వచ్చిన హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్‌ను కాపాడుతూనే భవిష్యత్‌లో అభివృద్ధిని కొనసాగించాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. దీనిలో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాల్సిందిగా మంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో స్థిరమైన ప్రభుత్వం ఉందని, అందుకే రాష్ట్రానికి భారీగా పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని మంత్రి వివరించారు.

ఐటీకి అనువైన ప్రదేశం

హైదరాబాద్ నగరం ఐటీ సంస్థల ఏర్పాటుకు అనువైన ప్రదేశం అని మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. భౌగోళికంగానూ హైదరాబాద్ అత్యంత సురక్షితమైన నగరమని ఆయన పేర్కొన్నారు. వాస్తవానికి ఐటీ అభివృద్ధికి మానవ వనరులు, ప్రభుత్వ విధానాలు, లాజిస్టిక్స్ ఎంతో అవసరమని, ఇవన్నీ హైదరాబాద్‌లో ఉన్నాయని మంత్రి తెలిపారు. ఇటీవల అమెజాన్ కంపెనీ మొదట బెంగళూరును ఎంచుకొని, ఆ తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వ పన్ను విధానాలు నచ్చి తిరిగి హైదరాబాద్‌కు వచ్చిందని మంత్రి వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉండే అమెజాన్ కార్యాలయాలతో పోల్చితే ఆ సంస్థ అతిపెద్ద కార్యాలయం మన హైదరాబాద్‌లోనే ఉందని మంత్రి సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

ఈ అమెజాన్‌ను హైదరాబాద్‌కు తీసుకువచ్చేందుకు అధికారులు ఎంతో శ్రమించారని, ఈ మేరకు వారందరినీ అభినందిస్తున్నానని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే అనేక ఐటీ కంపెనీలతో తెలంగాణ ప్ర భుత్వం పలు దఫాలుగా చర్చలు జరిపిందని, రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని సంస్థలు వచ్చే అవకాశం ఉందని మంత్రి కెటిఆర్ చెప్పారు. కేవలం ఆరేళ్లలోనే తెలంగాణ స్టార్టప్‌ల పాలిట స్వర్గధామంగా మారిందని మంత్రి ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఐటీ రంగంలో బెంగళూరు కంటే ఎక్కడ వెనకబడ్డామో మరో సారి పరిశీలించుకుంటున్నామని మంత్రి కెటిఆర్ వివరించారు.

తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎలక్ట్రిక్ హబ్‌గా మారుతోంది

తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎలక్ట్రిక్ హబ్‌గా మారుతుందని టిఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. దీనిలో భాగంగా ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రికల్ రంగాల్లోనూ రాష్ట్రాన్ని ఉన్నత స్థానంలో నిలబెడతామని ఆయన తెలిపారు. అమెరికా అధ్యక్షుడి హెలికాప్టర్ క్యాబిన్ హైదరాబాద్‌లోనే తయారైందని మంత్రి గుర్తుచేశారు. అంతేగాక ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగంలోనూ తెలంగాణ ముందు వరుసలో ఉందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఈక్రమంలో ఇప్పటికే జిల్లాల్లో ప్రత్యేక ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ జోన్లను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు.

ఏరోస్పేస్ రంగంలోనూ తెలంగాణకు ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉందని మంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. గత ఆరున్నర ఏళ్లల్లో ఐటీ, ఫార్మా, లైఫ్ సైన్సెస్ రంగాల్లో హైదరాబాద్ తన సత్తా చాటిందని మంత్రి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అంతేగాక రాబోయే రెండు దశాబ్దాల్లో ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విభాగంలో మనకు మంచి భవిష్యత్తు ఉన్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. దీంతో పాటు హెల్త్‌కేర్ రంగంలోనూ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఎంతో అవకాశం ఉందని ఆయన వివరించారు. ఈకార్యక్రమంలో వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

Trs needed to keep hyderabad growth going says ktr