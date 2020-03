కరోనా పోరాటంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ట్రస్మా చేయూత

హైదరాబాద్: రాష్ట్రంలో నమోదైన కరోనా బాధితుల నమూనాల్లో 11 మందికి నెగెటివ్ వచ్చినట్టు మంత్రి కెటిఆర్ ట్వీటర్ వేదికగా వెల్లడించారు. కరోనాపై పోరాటం చేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలంగాణ రికగ్నైస్డ్ స్కూల్స్ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్ (ట్రస్మా) చేయూతనందించేందుకు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చింది. రాష్ట్రం ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యాక్షుడు వినోద్ కుమార్ ను కలిసి ప్రతిపాదనలు తెలిపిన ట్రస్మా రాష్ట్రాధ్యక్షుడు వై. శేఖర్ రావు ఆధ్వర్యంలోని కార్యవర్గం ఆదివారం సమావేశమై ప్రతిపాదనలు తెలియజేసింది. కరోనా చికిత్స కోసం ప్రైవేట్ స్కూళ్ల భవనాలు ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ట్రస్మా ప్రకటించింది. లాక్ డౌన్ సందర్భంగా కూలీలు, వలస కార్మికులకు ఉచితంగా ఆహారం అందించాలన ట్రస్మా నిర్ణయం చారిత్రాత్మాకం అని వినోద్ కుమార్ అన్నారు. ట్రస్మా ప్రతినిధులను వినోద్ అభినందించారు.

TRSMA ready to help to government on corona fighting