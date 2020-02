అతివేగంగా వచ్చి కారును ఢీకొట్టిన ట్రక్కు (వీడియో వైరల్)

శ్రీనగర్: జమ్మూ కశ్మీర్‌లోని సాంబా ప్రాంతంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ట్రక్కు అతివేగంగా వచ్చి కారును ఢీకొట్టింది. ఇద్దరు డ్రైవర్లు చిన్నపాటి గాయాలతో ఈ ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డారు. కారులో ఎయిర్ బెలూన్స్ ఓపెన్ కావడంతో డ్రైవర్ ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. స్థానికులు వెంటనే స్పందించి ఇద్దరిని స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రమాదం జరిగిన దృశ్యాలు అక్కడ ఉన్న సిసి కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. ఈ వీడియో ఇప్పుడు యూట్యూబ్‌లో ట్రెండ్‌గా ఉన్నాయి. ట్రక్కు ఉల్లి గడ్డల లోడుతో వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టు సమాచారం.

horrific incident, an onion laden truck turned turtle after colliding with a car in Jammu and Kashmir’s Samba on Feb 23. Air bags of the hatchback opened on time, saving life of driver. Incident was captured on CCTV camera