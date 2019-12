అధికార దుర్వినియోగం ఆరోపణపై అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌ను దోషిగా నిర్ధారించి అభిశంసించే తీర్మానానికి ప్రతినిధుల సభ ఆమోదం తెలపడంతో అమెరికా చరిత్రలో మరొక కీలక ఘట్టం నమోదయింది. ప్రతిపక్ష డెమొక్రాటిక్ పార్టీకి మెజారిటీ ఉన్న ప్రతినిధుల సభలో బుధవారం నాడు జరిగిన ఓటింగ్‌లో తీర్మానం నెగ్గింది. డెమొక్రాటిక్ నేత జోబిడెన్‌పైన ఆయన కుమారుడు జో హంటర్‌పైనా అవినీతి ఆరోపణల దర్యాప్తు చేపట్టాలని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ పై ఫోన్ సంభాషణ ద్వారా ట్రంప్ ఒత్తిడి కల్పించాడనే ఆరోపణపై ఓటింగ్‌లో 230197 తేడాతో అభిశంసన తీర్మానం నెగ్గింది. అలాగే అభిశంసన ప్రక్రియను అధ్యక్షుడు అడ్డుకోజూశాడనే ఆరోపణపై తీర్మానం 229198 ఓట్ల తేడాతో గెలిచింది. ఉక్రెయిన్‌కు రక్షణ సహాయాన్ని దేశ ప్రయోజనాలకు కాకుండా స్వప్రయోజనాలకు వాడుకున్నా డన్నది అభియోగం. జో బిడెన్ కుమారుడు హంటర్ ఉక్రెయిన్‌లోని ఒక భారీ పరిశ్రమలో పని చేస్తున్నాడు.

అక్కడ ఆయన అవినీతికి పాల్పడ్డాడని అతని తండ్రి అందుకు మద్దతు ఇచ్చాడనే ఆరోపణ మీద దర్యాప్తు చేపడితేనే ఉక్రెయిన్‌కు మంజూరైన రక్షణ సహాయాన్ని విడుదల చేస్తానని లేకుంటే చేయనని ట్రంప్ ఫోన్‌లో ఆ దేశ అధ్యక్షుడిని బెదిరించాడంటూ గత జులై 25 నాటి ఫోన్ సంభాషణను ఒక అజ్ఞాత వ్యక్తి బయట పెట్టడంతో ప్రతినిధుల సభ అభిశంసన తీర్మాన ప్రక్రియను చేపట్టింది. దానిని ప్రారంభిస్తూ ట్రంప్‌ను అమెరికన్ ప్రజాస్వామ్యానికి కొనసాగుతున్న ముప్పుగా స్పీకర్ నాన్సీ పెలోసీ పేర్కొన్నారు. ఒకరిద్దరు మినహా డెమొక్రాట్లందరూ తీర్మానానికి అనుకూలంగా ఓటు వేశారు. 12 మందికిపైగా సాక్షులను కొన్ని వారాల పాటు విచారించి వందల పేజీల ఆధార పత్రాన్ని తయారు చేసిన ప్రతినిధుల సభ బుధవారం నాడు సుదీర్ఘ చర్చ తర్వాత ఓటింగ్ జరిపింది. ఈ ఓటింగ్ వివరాలను, ఫలితాలను స్పీకర్ సెనెట్‌కు పంపించిన తర్వాత వచ్చే నెలలో అది చర్చ చేపడుతుంది. ప్రతినిధుల సభలో అభిశంసన తీర్మానం నెగ్గడానికి సాధారణ మెజారిటీ చాలు. కాని సెనెట్‌లో మూడింట రెండు వంతుల సెనెటర్లు అనుకూలంగా ఓటేస్తేనే అది నెగ్గుతుంది.

వంద మంది సభ్యులున్న సెనెట్‌లో కనీసం 67 మంది మద్దతు అవసరముంటుంది. సెనెట్‌లో డెమొక్రాట్లకు మెజారిటీ లేదు. అక్కడ 47 మంది డెమొక్రాట్లు మాత్రమే ఉన్నారు. తీర్మానం నెగ్గాలంటే కనీసం 20 మంది రిపబ్లికన్ల మద్దతు అవసరముంటుంది. అప్పుడే అభిశంసన గెలిచి ట్రంప్ రాజీనామా చేయక తప్పని పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. అయితే సెనెట్‌లోని రిపబ్లికన్ సభ్యులందరూ ట్రంప్‌కు అనుకూలంగానే ఉన్నారు. అభిశంసనపై చేపట్టిన ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో అనుకూలంగా 50 శాతం మంది అయినా స్పందించకపోడం గమనార్హం. అందుచేత అభిశంసన తీర్మానం సెనెట్‌లో వీగిపోడం ట్రంప్ అధ్యక్షుడుగా కొనసాగడం ఖాయమని చెప్పవచ్చు. అయితే ప్రతినిధుల సభ అభిశంసించడం కూడా ట్రంప్‌కు మాయని మచ్చే. ఇంతకు ముందు 1868లో అప్పటి అధ్యక్షుడు అండ్రూ జాన్సన్‌పైనా, 1998లో బిల్ క్లింటన్‌పైనా ప్రతినిధుల సభలో అభిశంసన తీర్మానాలు నెగ్గాయి. కాని సెనెట్ వారిని అభిశంసించలేదు. 1974లో అభిశంసన ద్వారా అధ్యక్ష పదవి నుంచి తొలగించక ముందే రిచర్డ్ నిక్సన్ రాజీనామా చేశారు.

అమెరికా అధ్యక్షులపై అభిశంసన తీర్మాన విచారణే ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంటుంది. అయితే జాన్సన్, క్లింటన్‌ల మాదిరిగానే విచారణకు హాజరు కావలసిన అవసరం ట్రంప్‌కు కలగకపోవచ్చు. ట్రంప్ అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి అమెరికా పూర్వపు వైఖరులన్నింటికి వ్యతిరేకంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాడు. ఒబామా ప్రభుత్వం పాశ్చాత్య కూటమి దేశాలతో కలిసి ఇరాన్‌తో కుదుర్చుకున్న చరిత్రాత్మకమైన అణ్వస్త్ర ప్రయోగ రహిత ఒప్పందాన్ని ట్రంప్ అధికారంలోకి రాగానే రద్దు చేశాడు. అలాగే పారిస్ పర్యావరణ పరిరక్షణ ఒప్పందం నుంచి అమెరికాను తప్పించాడు. దేశంలోని నిరుద్యోగ యువతకు సంతృప్తి కలిగించేలా విదేశీ నిపుణుల వీసాలపై ఆంక్షలు విధించాడు. అమెరికన్ల ఉద్యోగాలను బయటి దేశాల వారు అనుభవిస్తున్నారనే అభిప్రాయాన్ని కలిగించి దేశస్థుల ముఖ్యంగా ఉన్నత విద్యావంతులు కాని అమెరికన్ల అభిమానాన్ని చూరగొనడంలో కృతకృత్యుడయ్యాడు. ట్రంప్ ఆలోచనలు, విధానాలు ఎంత వింతగా, వికృతంగా ఉన్నా దేశంలో తన ప్రతిష్ఠను కాపాడుకుంటున్నాడనే అభిప్రాయం నెలకొని ఉన్న మాట కాదనలేనిది. ఈ నేపథ్యంలో సెనెట్‌లో అభిశంసన తీర్మానం వీగిపోడం, వచ్చే అ ధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ట్రంప్ తిరిగి పోటీ చేయడం తథ్యమే. అతడెటువంటి వాడైనా అతడి దుర్మార్గమే అతడిని కాపాడుతున్నదనే చేదు వాస్తవాన్ని ఇక్కడ గమనించాలి.

